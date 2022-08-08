Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek

BAĞCILAR / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, Bağcılar’da 2 tesisin açılışlarını gerçekleştirdi. İmamoğlu; Çınar Mahallesi’nde “Kent Lokantası”, Göztepe Mahallesi’nde ise, “Mahmutbey İtfaiye İstasyonu”nu açtı. 17 Haziran’da hizmete alınan Çapa’daki ilk şubenin ardından, ikinci Kent Lokantası’nı Bağcılar’da açan İmamoğlu, tamamı kadınlardan oluşan personelle tanışıp, tesisin ilk müşterileri olan gençlere; mercimek çorbası, ekşili köfte, makarna, şeftali, ekmek ve sudan oluşan menüyü dağıttı. İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de masalarına misafir olduğu gençlerin arasında yaptı. Bağcılar Kent Lokantası’nın günde 700 kişiye hizmet vereceğini belirten İmamoğlu, benzer tesislerin sayısını, yıl sonuna kadar 10’a çıkaracaklarını kaydetti.

“EMEKÇİ DOSTLARIMIZA DÖNÜK ALANLARDA HİZMET VERMEKTE KARARLIYIZ”

“Burada temel sebep şu” diyen İmamoğlu, “Bugün ekonomik koşullar, zorluklar, ne yazık ki iyi yönetilmeyen ekonomik süreç, döviz kurları, maliyetler, insanların ücretlerinin ne yazık ki yeterli seviyede olmaması her aileyi, her bireyi etkiliyor. Burada bizim en temel gördüğümüz, etkilendiğini hissettiğimiz ve mutlak yanında olmamız gerektiğini düşündüğümüz; başta burada gördüğünüz gibi öğrenci arkadaşlarımız olmak üzere, çok düşük ücretle çalışan işçi, emekçi dostlarımıza dönük alanlarda hizmet vermek. Ve bunda kararlıyız? Bu, bugünün sorunu, bugünün konusu; bunun aşılması lazım. ‘Ekonomi iyi yönetilmiyor, bu hükümetin sorunu’ deyip, kenara çekilenlerden olamayız. Elimizdeki imkanlarla, ‘Bugünün zor koşularının atlatılmasında mutlaka bizler de bir şey yapmalıyız’ diyerek, yola çıktık” ifadelerini kullandı.

“BUNLAR, BU DÖNEMİN İHTİYAÇLARI”

“Bugün eğer 0-4 yaş arası çocuğu olan anneler çocuklarıyla birlikte seyahat edebiliyorsa ücretsiz, inanın bu dönemin ihtiyacının karşılığı” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ya da evlerine süt dağıtıyorsak çocuklarımızın, bugünün ihtiyacı olduğu için. 1,5 milyon haneye destek olmak durumundaysak, bugünün ihtiyacı. Dileriz ve isteriz ki; zenginleşen ülkemizde, zenginleşen şehirlerimizde, çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin bu tür ihtiyaçları olmasın. Olmadığı zaman, bu tür alanları başka fonksiyonlarla kullanırız, değerlendiririz. Umarım hızlı bir biçimde o zenginliği yakalayacağımız günleri hep birlikte yakalarız. Bence o zenginleşen toplumun da temelinde en derin teminat, buradaki gençlerimiz. Onların sayesinde biz bunu başarabiliriz. Bu memleketin nimeti de buna yeter, bereketi de yeter, insanı da yeter; inanın yeter. Milletimizin kendi birikimlerine ve becerilerine süreçleri teslim etmeyi becerebilsek, ortak aklı ve süreci bu şekilde tanımlayabilsek, biz çok daha başka bir şehir, çok daha başka bir ülke ve millet olma şansına sahibiz. Bunu başaracağız. O kadar yürekten inanıyorum.”

“ESNAFIMIZIN KAZANCINA DÖNÜK BİR SORUN YAŞATMAZLAR”

Çapa’da açtıkları Kent Lokantası’nın, yaklaşık 1,5 aylık sürede, yaklaşık 30 bin kişiye hizmet verdiği bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Demek ki bu, ihtiyaç. Buranın da benzer rakamı yakalayacağını düşünüyoruz. Şu konuşuluyor: Esnaflarımız bundan şikayetçi olur mu? Burada bir çeşit çorba, bir çeşit yemek, bir çeşit makarna gibi bu tarz bir sofra var. Yani bunun yanına, ‘Şunu da ver, bunu da ver’ yok. Böyle bir ortamın, inanın müşterisi başkadır. Ya da buna gelecek olan insanımız başkadır. Ben bu işleri yapmış bir insanım. Ayıptır söylemesi, belki 10-15’e yakın noktada yerim oldu İstanbul'da. Bu tarz yerlerin geleni başkadır. Onların bizim başımızın üstünde yeri var. Ama hiçbir esnafımızın da bereketine veya onların kazancına dönük bir sorun yaşatmazlar. İlerleyen zamanlarda umarım biz, bu tür ihtiyaçlara dönük süreçleri konuşmayız” diye konuştu.

TÜM PERSONEL KADINLARDAN OLUŞUYOR

Bağcılar’da yakın zamanda kız ve erkek öğrenci yurdu açacaklarını aktaran İmamoğlu, “Çok hizmetimiz var. Bugün bir itfaiye merkezimizi açacağız yine Bağcılar'da. Temennim o ki; Bağcılar'ın geçmişte konuşulan duygularının dışında, daha güzel enerjisiyle, işte yeni açtığımız Bağcılar Meydanı'ndaki etkinlikleriyle, buluşmalarıyla konuşulan, vatandaşının memnuniyetini, mutluluğunu, İstanbul'a ve bütün ülkeye servis eden bir ilçemiz olması. Onu başardığımızda, zaten bir sorunumuz kalmayacak. Gençlerin beni sofralarında misafir etmelerinden de duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim” dedi. Bağcılar Kent Lokantası’nda her gün, İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanan ve 4 çeşitten oluşan sağlıklı menü, 29 TL fiyatla, tabldot usulü servis edilecek. Burada da Çapa’da olduğu gibi, kadın çalışanlar istihdam edilecek. Bağcılar Kent Lokantası, 10 kişilik kadrosuyla, aynı anda 80, günlük olarak da toplam 700 misafir ağırlayacak kapasiteye sahip.

6 ARAÇ, 16 PERSONEL 3 İLÇEYE HİZMET VERECEK

Öğle yemeğini gençlerle birlikte yiyen İmamoğlu’nun Bağcılar’daki ikinci adresi, Mahmutbey İtfaiye İstasyonu için gerçekleştirilen açılış töreni oldu. İmamoğlu, CHP milletvekilleri Zeynel Emre ile Emine Gülizar Emecan’ın da katıldığı törende bir konuşma yaptı. Yangının, öncesinde tedbir alınması gereken afetlerden biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Öncesinde eğer tedbir alırsanız hem oradaki süreci kısaltıyorsunuz hem de bu tür sıkıntılı anlarla karşılaşmaktan uzak kalıyorsunuz. Öncelikle bu mücadelenin içerisinde en ön hatta, büyük bir efor ortaya koyarak, çoğu zaman can güvenliğini ve canını unutarak mücadelesini ortaya koyan bu cesur yürekli itfaiyeci dostlarıma, yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi. Hizmete açtıkları istasyonun 6 araç ve 16 personelle, 3 ilçe, 10 mahallede yaşayan 450 bin kişiye hizmet vereceğini aktaran İmamoğlu, bu sayede bölgedeki olası yangınlara normal şartlar altında, ortalama 6 dakika içinde müdahale edileceği bilgisini paylaştı.

“BİR YANGIN OLDUĞUNDA ‘TALİMAT’ DİYE BİR ŞEY OLUR MU?”

Yakın zamanda yaşanan Balıklı Rum Hastanesi yangınına da değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ne yazık ki eski bir bina ve ahşap bir çatı düzeni yüzünden hızlı ilerleyen bir yangınla beraber, tüm çatıların yandığı bir süreç yaşadık. Burada da başarılı bir müdahaleyi ve yangını özellikle hızlı bir şekilde kontrol altına alma becerisini ortaya koydukları için ben bütün teşkilatımıza teşekkür buradan iletmek istiyorum. Bazen felaket anlarını bile siyasi malzeme yapmaktan çekinmeyen, geri durmayan bir akılla karşı karşıyayız. Üzüntüyle izledim, takip ettim, dinledim. Muhatabı olan bir kurum, bir vakıf tepeden tırnağa yangınla ilgili süreçte herkese teşekkür ediyor, ama orada itfaiye yok örneğin. Yangını söndüren itfaiye, ama itfaiye yok. Önemli değil yani, bize teşekkür edilmesini de beklemiyor benim arkadaşlarımın vazifesi o. Vakfın bu tarz tutumunu, hayretle karşılıyoruz sadece. Çünkü bahsedilen konu bir yangın. Yani yangının söndürüldüğü için Ankara'dan Saray'dan başlamış, ilçenin mahalle muhtarına kadar inmiş, ama yangını söndüren itfaiye, kavramın içerisinde yoktur. Bu arada, vallahi de billahi de itfaiye benden bile talimat almıyor; onu söyleyeyim. Allah korusun, hiç kimse yangınla yüzleşmesin. Ama bir yangın olduğunda ‘talimat’ diye bir şey olur mu? Nereden nereye geldik? (Benzedi de bu ton da.) Nereden nereye geldik? Hayret bir durum. İtfaiyeci kardeşlerimiz bir yangın olur, bir ihbar gelir, görevinin gereği yola çıkar, cansiparane görevini yapar. Hem yangını söndürür hem insanları kurtarır. Allah, hem vatandaşlarımızı korusun hem de bu mücadeleyi veren kıymetli itfaiyeci kardeşlerimi korusun.”

“İTFAİYE VE ZABITA PERSONELİ İHTİYACIMIZ VAR”

İtfaiye ve zabıta personeli ihtiyaçlarına yeteri kadar onay çıkmadığını dile getiren İmamoğlu, “İstanbul, 20 milyona yakın etkin, aktif nüfusa bakıyor ve bu şehirde itfaiyeci sayısına baktığımızda, çok yetersiz. Çünkü itfaiye dediğimiz şey, her an yangın olabilecek ve de her an büyük afetlerle karşı karşıya kaldığımızda en etkin gücümüz. Böyle bir gücü mutlaka büyütmeliyiz. Bu manada kadrolu itfaiyeci pozisyonunu büyütmek istiyoruz. Taleplerimiz vardı. Bir kısmı onaylandı. Onların alımını yaptık. Yanımda bir kadın, bir erkek alışanımız var. Arkada da genç kadınlar ve erkekler diye görebilirsiniz. Hepsi; vallahi de billahi de benim halamın oğlu, dayımın oğlu, amcamın oğlu ya da halamın kızı, dayımın kızı, amcamın kızı elbette değil. Ama liyakatiyle buraya gelmiş bu kurum içerisinde, artık hepsi benim kurumsal akrabam. Hepsi benim hemşerim, hayatını ortaya koyacak insanlar. Onlara yolları açık olsun diyorum” dedi.

“DEVLET KADROLARINDAKİ DARALMIŞLIĞI AŞMAMIZ İÇİN ÇAĞRI YAPIYORUM”

“Devlet kadrolarındaki daralmışlığı aşmamız için çağrı yapıyorum” diyen İmamoğlu, “Ama itfaiye, ama zabıta başta olmak üzere, bazı ihtisas kadrolarından bize kadro açılmasının hem Şehircilik Bakanlığı’ndan hem de bazen Meclis üzerinden talep ettiğimiz izin süreçlerinin hızlı bir şekilde işletilmesi, bize böyle güzel, pırıl pırıl kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın katılımına vesile oluyor. Bunu da özenle talep ediyoruz. Gerçekten el üstünde tutulması gereken kurumlarımızdan bir tanesi. Allah, nice yüzyıllar nasip etsin bu kurumlarımıza. Biz asil, kadim bir kentin fertleriyiz, bireyleriyiz. Binlerce yılı temsil ediyoruz. Bugünü iyi temsil etmek, düne olan vefamızı göstermek, yarına olan borcumuzu şimdiden ödemeye dönük bir gayret içeriyor” şeklinde konuştu.

YAZICI: “BAHÇELİEVLER, BAĞCILAR VE BAŞAKŞEHİR

İTFAİYELERİNİN ORTAK BULUŞMA NOKTASI”

Törende konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı da “Mahmutbey İstasyonu’nu açma konusundaki en büyük motivasyonumuz, itfaiye olaylarına müdahale sürecimizi kısaltmaktı. Zira bu istasyonumuz; Bahçelievler, Bağcılar ve Başakşehir itfaiyelerinin ortak buluşma noktasıdır. İstanbul İtfaiyesi’nin olaylara müdahalesinin, ortalama 6 dakika 26 saniyede söz konusu olduğunu düşünürsek, bu lokasyonda nüfus ve trafik yoğunluğu nedeniyle intikal süremiz, ortalamanın oldukça üzerindeydi. Bağcılar istasyonu ile Mahmutbey İstasyonu arasındaki süre 12 dakika. Başakşehir İstasyonu’yla arasındaki mesafe 16 dakika ve Bahçelievler İstasyonu’yla arasındaki mesafe ise 20 dakikayı bulabilmekteydi. Yeni istasyonumuzun kurulması, olaylara müdahalede en temel anlamda bu zaman kaybını ortadan kaldıracaktır” bilgilerini paylaştı. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Mahmutbey İtfaiye İstasyonu hizmete girmiş oldu.