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Annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi’nde düzenlenen seminerde İstanbul Narkotik Polisi, “En iyi Narkotik Polisi Anne” konulu sunum yaptı. Programda çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanılmasının önüne geçmekte en etkili güç olan annelere üzerlerine düşen görevleri anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2022 Cuma 10:07
Annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi
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İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında, Bağcılar’da kadınlara yönelik seminer verildi. Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi’nde gerçekleşen etkinliğe Bilgi Evi’nde eğitim gören çocukların anneleri katıldı.

Çocuklarla sağlıklı iletişim kurun 

Panelde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler, uyuşturucuyla mücadele farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri içeren projenin hedef kitlesinde olan anne ve anne adayı yetişkinlere sunum yaptı. Uzman ekipler, uyuşturucu maddenin tanımı, çeşitleri, zararları, gençlere ulaştırılma yolları ve polisin operasyonlarını anlattı. Annelere büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen konuşmacılar, çocukla sağlıklı iletişim kurmalarının ve takibinin yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Uyuşturucu konusunda merak ettikleri bütün sorulara cevap bulan kadınlar, program için teşekkür etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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