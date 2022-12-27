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Andican Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Bağcılar’da Dev Konser

Bağcılar Belediyesi’nin Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin 30’uncu yılına ithafen düzenlediği etkinlikte Özbekistan Cumhuriyeti Andican Gençlik Senfoni Orkestrası, dev bir konser verdi. Özbek ve Türk eserlerin yanında dünya klasiklerinden seçme eserlerin de çalındığı konserde orkestra, davetlilere müzik ziyafeti sundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2022 Salı 11:48
Andican Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Bağcılar’da Dev Konser
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Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin 30’uncu yılına ithafen Bağcılar, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özbekistan Büyükelçiliği, Bağcılar Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) ortaklaşa düzenlediği organizasyon kapsamında Özbekistan Cumhuriyeti Andican Gençlik Senfoni Orkestrası konser için sahne aldı. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Konferans Salonu’ndaki konsere hem Özbek vatandaşlar hem de ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Özbekistan Andican Vilayet Vali Yardımcısı Marhabo Sattarova ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu da katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kalbimizde Özbekistan’ın her zaman özel bir yeri var

Önemli bir konserde Özbek vatandaşlarla bir arada olduklarını söyleyen Özdemir, “Andican Gençlik Konserini bu akşam dinleyeceğiz. Bağcılar ilçesi bakıldığı zaman bütün memleketlerin mozağiyle oluştururken bir tarafıyla da balkanlarda ki göçten sonra gelen vatandaşlarımızın yoğun olduğu bir ilçe. Rumeli ve Balkan kökenli soydaşlarımızın çok fazla bulunduğu ilçe ve aynı zamanda Orta Asya'dan da hem Kazakistan hem Özbekistan'dan vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir ilçe olması sebebiyle bizde bu programı önemsedik. Önemli bir dostluk gecesiyle bir aradayız. Hem de genç bir orkestranın konserinde genç bir belediye başkanı olarak ev sahipliği yapmak ayrıca bir mutluluk. 20'ye yakın eser seslendirilecek. Özbekistan'dan kıymetli misafirlerimizin yer aldığı bir program. Keyifli bir akşam geçireceğiz. Özbekistan Orta Asya’da çok önemli bir cumhuriyet. Kalbimizde Özbekistan’ın her zaman özel bir yeri vardır. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Özbek vatandaşlarımızla ilgili yeni etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

Unutulmaz bir akşam yaşadılar

Konuşmaların ardından sanatçıların yerini almasıyla konser başladı. 2021 yılında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in girişimiyle kurulan orkestra ilk yurtdışı konserini de Bağcılar'da vermiş oldu. Orkestra, icra ettikleri Özbek, Türk ve dünya klasikleriyle dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Davetliler, orkestranın performansı ve eşsiz müzik dinletisiyle keyifli zaman geçirdi. Gece de Özbekistan’a özgü dans gösterileri de sergilendi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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