banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
BABACAN: “Gelin, bu zulme birlikte ‘artık yeter’ diyelim”
Son Dakika
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “Gazhane” Esprisi: “Buraya Gökdelen Yaptırmayacaksın Değil Mi?"
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “Gazhane” Esprisi: “Buraya...
Adnan Oktar davasında FETÖ sorgusu
Son Dakika
Adnan Oktar davasında FETÖ sorgusu
Türk Matbaacılığının Son 150 Senesini Anlatan Sergi Zeytinburnu’nda
Son Dakika
Türk Matbaacılığının Son 150 Senesini...

Altın Kızlara Abur Cubur Yasağı

Antalya’da kampa giren Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın sporcuları, 2021 Tokyo Olimpiyatları’na antrenörleri Ömer Cantay’ın hazırladığı yemek programıyla hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2020 Pazartesi 09:17
Altın Kızlara Abur Cubur Yasağı
banner171

Cantay, güç kaybetmemeleri için sporcularının et ve yumurta gibi protein içeren besinler dışında abur cubur yiyecekleri yemesini yasakladı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan 2020 Olimpiyat Oyunları, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs küresel salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlarda Bağcılar Belediyesi de yer alıyor. “Altın Kızlar” olarak tanınan Hamide Doğangün olimpiyatlara direkt katılma hakkı kazanırken Zeynep Acet ve Zübeyde Süpürgeci de kota yarışmalarının sonuçlarına göre hareket edecek.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Kampı İstanbul’dan Antalya’ya taşıdılar 

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda izole alanlarda antrenmanlarını yapan sporcular, havaların sertleşmesiyle birlikte çalışma alanlarını Antalya’ya taşıdı. Altın Kızlar, milli takım antrenörü Ömer Cantay’ın koordinesinde sıkı bir şekilde hazırlıklara başladı. Sabah erken saatte başlayan çalışmalar kimi zaman eğlenceli kimi zaman disiplinli bir şekilde akşama kadar devam ediyor.

Abur cubur yiyecek yasak 

Sporcuların her şeyiyle yakından ilgilenen Cantay, onların güçlerini kaybetmemesi, formlarını koruması ve zinde kalmaları için özel bir menü hazırladı. Buna göre sabah kahvaltısında süt, yumurta, bal, peynir, muz; gün içinde ise kırmızı et ve yoğurt gibi protein deposu olan besinler tüketiliyor. Proteinin sporcu vücudu için hayati önem taşıdığını belirten Cantay, “Sporun doğru beslenmeyle desteklenmesi gerekiyor. Aksi halde yaptığınız sportif aktiviteler yetersiz kalabiliyor. O yüzden aldığımız gıdanın içeriği çok önemli. Vücuda hiçbir yararı olmayan yalnızca damağa hitap eden abur cubur gıdaları kesinlikle tüketmiyoruz. Arkadaşlarımız istediklerini yiyememeleri konusunda biraz zorlansa da başarı için bu gerekli” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Antalya’da olimpiyat hazırlıklarını sürdüren milli atletlere başarılar diledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’da Tanınmış Restorant İçin 30 Kişi Alınacak
Bağcılar’da Tanınmış Restorant İçin 30 Kişi Alınacak
Bağcılar Belediyesi’nden Kızılay’a Destek
Bağcılar Belediyesi’nden Kızılay’a Destek
Bağcılar’daki Okulların Su Depoları Temizlendi
Bağcılar’daki Okulların Su Depoları Temizlendi
Bağcılar Belediyesi Rekortmen Belediye İle Kardeş Oluyor
Bağcılar Belediyesi Rekortmen Belediye İle Kardeş Oluyor
Çocuklar virüs tedbirlerini karikatürle öğreniyor
Çocuklar virüs tedbirlerini karikatürle öğreniyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169