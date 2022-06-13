Ak Parti’nin İstanbul’da Oyu Kararsızlar Dağıtılmadan % 23

BU PAZAR GÜNÜ BİR GENEL SEÇİM OLSA OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERİRSİNİZ ?

İstanbul’un 17 ilçesinde yapılan ankete 1.013 kişi katıldı. Soru sorulan 17 ilçenin 11 ‘i Avrupa yakasında,6’sı ise Anadolu yakasında yer aldı. Anket yapılan 9 ilçe’nin Belediyesi Ak Partili Başkanlar, 8’i ise CHP’li Belediye başkanları Tarafından yönetiliyor.

HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALDI ?

Yapılan Ankette KARARSIZLAR dağıtılmadan partilerin aldıkları oyları ise şu şekilde oldu :

1.Parti % 31.3 ile 313 oy alan CHP oldu…

2.Parti ise % 23.0 ile 213 oy alan Ak Parti oldu…

3.Parti ise % 10.8 ile 108 Oy alan HDP oldu…

4.Parti ise % 5.2 ile 52 oy alan İyi Parti oldu.

5.Parti ise % 1.2 ile 12 Oy alan Yeniden Refah Partisi oldu.

6.Parti ise % 1.1 ile 11 oy alan Zafer Partisi oldu.

7.Olan 2 parti var MHP ve Deva bunlar da % 0.7 il 7 oy aldı.

8.Parti ise % 0.6 ile 6 oy alan Saadet Partisi oldu..

9.Parti ise % 0.2 ile 2 oy alan Gelecek Partisi oldu….

KARARSIZLAR VE SÖYLEMEK İSTEMİYORUM DİYENLERİN ORANI % 26.5 İLE 265 KİŞİ OLDU…

Kararsızım veya söylemek istemiyorum diyenlerin içinde büyük bir çoğunluk yeteri kadar demokratik bir ortam olmadığını iddia ederek daha önce yapmış olduğum sosyal medya paylaşımından dolayı hakkımda suç duyurusunda bulunuldu diyenlerin sayısı az değil.

Kararsızlar içinde en az % 85’inin iktidara değil muhalefet partilerine oy vereceğini ancak daha vaadlerini dinlemeden parti adı beyan etmek istemediğini ifade eden çok seçmen var.

İSTANBUL’U KAYBEDEN TÜRKİYE’Yİ DE KAYBEDER Mİ ?

Türkiye’de 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimlerinde ülke genelinde toplam 57 milyon 93 bin 984 seçmen olduğu biliniyor.

Son yerel yönetim seçimlerinde muhtarlık seçimleri için kendi memleketlerine gidenler hariç İstanbul’da 10.570.939 seçmen olduğu resmi kayıtlarda var.

Bu da ülke seçmenin yaklaşık olarak % 20 sine yakınının İstanbul’da yaşadığını gösteriyor.

Yerel seçimlerden önce İstanbul’daki bir çok seçmenin kendi akrabasına köylüsüne muhtarlık seçiminde oy vermek adına seçimden önce naklini İstanbul’dan aldığı da biliniyor.

Muhtemelen yapılacak olan ilk genel seçimde İstanbul da seçmen sayısının yaklaşık olarak 11 milyon ile 11 milyon 500 bin arası olacağı tahmin ediliyor.

Bu kadar büyük bir sayıda seçmen’e sahip olan ülkemizin mega kenti İstanbul ‘da seçimi kaybeden bir parti’nin Türkiye de seçimi kazanmamasının zor olacağını uzmanlar sık sık ifade ediyorlar.

Bizim anketimizde kararsızlar dağılmadan önce CHP’nin oy oranı % 31.3 olması ve Ak Parti’nin oy oranın ise Kararsızlar dağılmadan % 23’e inmesi ilk genel seçimde İstanbul ve ülke genelinde çok çetin bir seçimin olacağına işaret ediyor.

İstanbul Times Tv Özel YıouTube olarak hiçbir art niyet karıştırılmadan bu hafta sonunda yapılacak seçimde çıkacak olan tahmini oy oranlarıdır.

Genel seçim öncesi başta İstanbul’un 39 ilçesi olmak ülkemizin ilk olarak büyükşehirler olmak üzere ülkemizin 81 ilinde yapacağımız sokak röportajlarımız ile seçimden önce canlı ve seçmenin mimiklerinin de yansıdığı saha çalışmalarımız ile en yakın tahminler ile seçimin gündemini belirleyeceğimize olan inancımız tamdır.

Yapılacak ilk genel seçimleri İstanbul Times Tv Özel YouTube ile takip edin en gerçek sonuçları siz bilin.

Kaynak :İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)