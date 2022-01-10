AK Partililer Danışma Meclisi’nde bir araya geldi

Bağcılar AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından mahallelerde düzenlenen Danışma Meclisi’nin son adresi

15 Temmuz Mahallesi oldu. Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Kültür Merkezi’nde gerçekleşen

etkinliğe AK Parti MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) Üyesi Metin Külünk ile Bağcılar Belediye

Başkanı Lokman Çağırıcı konuk oldu.

Partililere seslenen Külünk, “Teşkilat inanmaya dayalı disiplin işidir. İnanarak buradayız. Çünkü bir

derdimiz bir sevdamız var. Teşkilat çalışmaları son derce kıymetli bir iştir ve gönüllülük esastır. Burada

yaptığımız çalışmalarımızda 17-30 yaş kuşağına hitap etmeliyiz. Evlatlarımız burada kendilerine ait bir

şeyler görmeli. 7/24 iletişim halinde olmalıyız. Bu çağ iletişim çağı. İletişim kabiliyetiniz güçlü değilse

çalışmalarımız bir şey ifade etmiyor” dedi.

Amaç gönülleri fethetmektir

Bağcılar Belediyesi’nin ilçede yaptığı çalışmalardan bahseden Çağırıcı da “Siyasette amaç gönülleri

fethetmektir. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Büyük küçük hiç fark etmez bu yolda yürürken

gönül kırmayacağız ve herkesi adam yerine koyacağız” diye konuştu.

Davetlilerin de düşüncelerini dile getirdiği programa; AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi

Muhammed Emin Saraç ve AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de katıldı.