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AK Partililer Danışma Meclisi’nde bir araya geldi

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Danışma Meclisi” etkinliğinde partililerle bir araya geldi. Değerlendirmelerde bulunan Külünk, “17-30 yaş arasına hitap etmeliyiz” derken Çağırıcı da “Siyasette amaç gönül fethetmektir. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2022 Pazartesi 09:03
AK Partililer Danışma Meclisi’nde bir araya geldi
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Bağcılar AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından mahallelerde düzenlenen Danışma Meclisi’nin son adresi
15 Temmuz Mahallesi oldu. Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
etkinliğe AK Parti MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) Üyesi Metin Külünk ile Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı konuk oldu.
Partililere seslenen Külünk, “Teşkilat inanmaya dayalı disiplin işidir. İnanarak buradayız. Çünkü bir
derdimiz bir sevdamız var. Teşkilat çalışmaları son derce kıymetli bir iştir ve gönüllülük esastır. Burada
yaptığımız çalışmalarımızda 17-30 yaş kuşağına hitap etmeliyiz. Evlatlarımız burada kendilerine ait bir
şeyler görmeli. 7/24 iletişim halinde olmalıyız. Bu çağ iletişim çağı. İletişim kabiliyetiniz güçlü değilse
çalışmalarımız bir şey ifade etmiyor” dedi.
Amaç gönülleri fethetmektir
Bağcılar Belediyesi’nin ilçede yaptığı çalışmalardan bahseden Çağırıcı da “Siyasette amaç gönülleri
fethetmektir. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Büyük küçük hiç fark etmez bu yolda yürürken
gönül kırmayacağız ve herkesi adam yerine koyacağız” diye konuştu.
Davetlilerin de düşüncelerini dile getirdiği programa; AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi
Muhammed Emin Saraç ve AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de katıldı.

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