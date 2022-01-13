Afrika’daki engelliler için meyve bahçesi oluşturuldu

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, sınırları aşan büyük bir projeye imza attı. Bu kapsamda Afrika kıtasının güneydoğu bölümünde yer alan Malavi Cumhuriyeti’ndeki Zomba şehrinin Chilanga Köyü’ndeki engellilerle irtibata geçildi. Görüşmeler neticesinde Bağcılar’daki kursiyerler ile Chilanga Köyü’ndekiler engelli kardeşi oldular. Bu birlikteliğin devamında ise Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı tarafından köyde bir meyve bahçesi oluşturuldu.

Kalpleri birbirleri için atıyor

Köyde yaşayan down sendromlular, oluşturulan bu bahçede tropikal meyve ağaçları dikti. Çikolata çocuklar, fidan dikimi sırasında fotoğraflarını çekip Bağcılarlı kardeşlerine gönderdi. Çocuklar bahçede meyve fidanlarını yetiştirerek stres atarken ileride de ürünlerini de toplayabilecek. Bu çalışmayla uzaklardaki engellilerle gönül bağı kurduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İnsanı duygulandıran çok güzel bir tablo. Dünyanın birbirine uzak iki noktasında özel çocuklarımızın kalpleri birbirleri için atıyor. İnşallah buradaki meyveler farklı mekanlardaki neslin kaynaşmasına vesile olacak” dedi.

Çağırıcı, aynı topraklarda benzeri sosyal projelerin devam edeceğini söyledi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)