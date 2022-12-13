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Abdullah Özdemir: İstanbul çöküş dönemine girdi

Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı tramway ile ETT otobüsünün çarpıştığı kazayı değerlendiren İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, bu tür olayların liyakat eksikliğinden ve İBB’nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) iyi bir şekilde yönetilememesinden kaynaklandığını belirtti. İBB’nin çözüm trafiği çözmek adına hiçbir adım atmadığını da söyleyen Özdemir, “İstanbul’un metro adına da diğer açıdan da çökme dönemine girdiğini görüyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Aralık 2022 Salı 16:04
Abdullah Özdemir: İstanbul çöküş dönemine girdi
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Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün sabah 09.15 sıralarında sinyalizasyon arızası nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattındaki tramvay, Taksim-Cebeci seferini yapan körüklü İETT otobüsüne çarpmıştı. Otobüsün ikiye bölündüğü kazada 4’ü ağır 33 kişi yaralanmıştı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Liyakatli kadrolar görevden alındı

24 TV’de yayınlanan ve İbrahim Güneş’in sunduğu Moderatör programına bağlanan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı’nın göreve geldiği günden bu tarafa liyakatli kadroları görevden aldığını belirten Özdemir, “İBB’de bu işi güzel şekilde icra eden arkadaşlar görevden el çektirildi. Liyakat eksikliği de işlerin doğru düzgün yapılamamasına vesile oluyor. Bu olaydaki baş sebebin İBB’nin sağlıklı ve iyi bir şekilde yönetilememesidir” dedi.

İBB uyarıları dikkate almıyor

İBB Başkanı’nın İstanbul gibi bir derdi olmadığını ifade eden Özdemir sözlerine “İBB Meclisi’nde Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyorum. Yaptığımız araştırmalarımızda liyakatli kadronun görevden el çektirilmesiyle birlikte bakım ve onarım işlerinin liyakatli firmalar yerine siyasi bağlantılarla bu işi hiç yapmamış firmalara verildiğini görüyoruz. Bu da İstanbul trafiğinde yanan, arıza yapan ve kaza yapan araçlarda vatandaşlarımızın hayati tehlike oluşturacak durumlar ortaya çıkmasına neden oluyor. Yaptığımız uyarıların da dikkate alınmadığını gördük” şeklinde devam etti.

CHP’li belediye başkanlarının da tepkisini çekiyor

CHP’li başkanların da uyarılarda bulunduğunu ifade eden Özdemir, “Bizim uyarılarımız yanında CHP’li belediye başkanları da uyarılarda bulunuyor. Onlar da kendi ilçelerinde vatandaşlarına hesap veriyorlar. Ancak uyarılar, İBB’nin mevcut yönetiminin dikkatini celbetmeyecektir. Aynı anlayış devam edecektir. Başka beklentilerle ve heveslerle İstanbul’un heba edildiğini görüyoruz. Vatandaşların beklentilerinin, taleplerinin, büyükşehrin dertlerinin ikinci plana atıldığını sadece başkanın kariyer planlarına göre şekillenen bir yönetim anlayışını görüyoruz. Bu da hem AK Partililerden hem vatandaşlarımızdan hem de CHP’li belediye başkanlarından tepki çekmektedir” diye konuştu.

İBB’nin en az on yılına mal oldu

İBB’nin trafiği çözmek için hiçbir adım atmadığını da sözlerine ekleyen Özdemir şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu, ‘İstanbul’da trafiği sorun olmaktan çıkaracağız’ demişti ama İstanbul trafiği, altıncı sırada olduğu dünyadaki yoğun metropol sıralamasından birinci sıraya yükseldi. Son 3.5 - 4 yılda ihalesi yapılmış metroların bile yapılamadığını, tek tek ihalelerin fesh edildiğini, İstanbul’un metro adına da diğer açıdan da çökme dönemine girdiğin görüyoruz. İstanbul’da 3.5 - 4 yıl içinde yapılan eksiklik ve kayıp İBB’nin en az on yılına mal oldu.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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