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Abdullah Özdemir: Elle kazsanız İBB’den daha fazla ilerlersiniz

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı bir canlı yayında İBB’nin metro çalışmalarını eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı yaptığı için verileri yakından takip ettiğini belirten Özdemir, “İBB şu anda 10 metroyu yapmaya çalışıyor. 3 yıllık performansa baktığımızda İBB’nin günlük metro ilerleme seviyesi 170 cm. Elle kazsanız daha fazla ilerlersiniz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2022 Perşembe 11:00
Abdullah Özdemir: Elle kazsanız İBB’den daha fazla ilerlersiniz
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner 

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, internetten canlı yayınlanan bir programda soruları cevaplandırdı. Bağcılar’ın sokaklarında büyüyen bir çocuk olarak ilçenin sıkıntılarını ve gelişimini çok iyi bildiğini söyleyen Özdemir, “Öncelikle çocukların ve gençlerin belediye başkanı olma gayreti içinde olacağım. Onların pozitif ayrımcılığı olsun istiyorum. Yeni Selçuk Bayraktar’ların yetişmesi için Bağcılar’ın bütün tesislerini, binalarını çocuklarımıza ve gençlerimize açmak istiyorum. Bu yönde çalışmalar vardı ama biz biraz daha ileriye götürmek istiyoruz.” dedi.

İBB’nin günlük ilerleme seviyesi 170 cm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde 2,5 yıl Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı görevini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ulaşıma yönelik sorulara da cevaplar verdi. İBB’nin başkasının yaptığını kendi anlatmak gibi bir anlayışı olduğunu ifade eden Özdemir şunları söyledi: “İBB’nin ‘Şu kadar metro hedefliyoruz’ gibi büyük spot cümlelerinin altında AK Parti döneminin hizmetini görüyoruz. Şu anda büyükşehir, 10 metroyu yapmaya çalışıyor. 5 tane de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapıyor. 3 yıllık performansa baktığımızda İBB’nin günlük metro ilerleme seviyesi 170 cm. Elle kazsanız daha fazla ilerlersiniz. Bakanlığın ilerlemesi ise onun yaklaşık 6 katı.”

Bağcılar’da köklü geçmişi olan bir belediyecilik anlayışı olduğunu da sözlerine ekleyen Özdemir, emeklerinden dolayı geçmiş dönem belediye başkanları Feyzullah Kıyıklık ile Lokman Çağırıcı’ya da teşekkürlerini iletti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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