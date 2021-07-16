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89 yaşındaki Cemal dede darbe heveslilerine gözdağı verdi

Bağcılarlılar demokrasi nöbetinde birlik mesajı verdi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade etkinlikleri kapsamında Bağcılar Meydan’da düzenlenen demokrasi nöbetine engelliden yaşlısına her görüş ve kesimden binlerce ilçe sakini yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar arasında bulunan 89 yaşındaki Cemal Başaran, “Biz daha ölmedik. Vatanı kimse sahipsiz sanmasın” diyerek darbe sevicilere mesaj gönderdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Temmuz 2021 Cuma 17:39
89 yaşındaki Cemal dede darbe heveslilerine gözdağı verdi
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Bağcılar Belediyesi’nin organize ettiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade etkinlikleri 4. gününde gerçekleştirilen demokrasi nöbetiyle sona erdi. Akşam saatlerinden itibaren farklı görüşten ve yaş grubuna sahip toplumun her kesiminden vatandaş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda toplandı. Kimi bebek arabasındaki bebeğiyle kimi tekerlekli sandalyesiyle kimi de bastonunun yardımıyla geldiği alandaki yerini aldı.

Ezan susmasın bayrak inmesin

Coşkulu kalabalığa seslenen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Millet olarak ne zaman başımızı kaldıracak olsak ve sadece içimizde değil dışarıdaki mazlumlara da umut olmaya çalışsak hem batı hem içimizdeki batı yanlıları bu ülkeye huzur vermediler. Mesele şu ne İslam dünyasının ne de Türk dünyasının bir daha ayağa kalkmasını istemiyorlar bunun için en büyük tehlike olarak Türkiye’yi görüyorlar ama biz 15 Temmuz’da FETÖ’ye karşı yaptığımız mücadeleyle dışarıdakilerin seslerini kestiğimize inanıyorum” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise düşüncelerini şu şekilde aktardı: “Tarih boyunca birçok destanlar yazan Türk milleti 15 Temmuz’da en anlamlılardan bir tanesini daha tarihe kazıdı. Bizlere düşen de bu ülkede bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması adına vatanına, milletine, dinine faydalı inançlı nesiller yetiştirmek olacaktır. Tüm gayretlerimiz, ‘ezan susmasın bayrak inmesin bu ülke ilelebet payidar olsun’ olacaktır. Rabbim birliğimizi daim eylesin.”

Vatanı kimse sahipsiz sanmasın

Gece boyunca Kuran-ı Kerim tilavetiyle ve dualarla şehitler anılırken ilahi, film gösterimi ve müzikle de demokrasi zaferi kutlandı. Coşkulu geçen gecede bayrakları bir an olsun ellerinden bırakmayan çocukların yanında yaşlılar da eşlik etti. Sahneye çıkan 89 yaşındaki Cemal Başaran okuduğu şiirle büyük alkış aldı. Dün olduğu gibi bundan sonra da hainlere geçit vermeyeceklerini söyleyen Başaran, “Biz daha ölmedik. Vatanı kimse sahipsiz sanmasın. Bugün biz varız yarın çocuklarımız onlardan sonra da torunlar geliyor. Bu ülke hep ayakta kalacak” dedi.

Demokrasi nöbeti, saat 00.15’te camiden yükselen selâ sesleriyle sona erdi. Birlik ve beraberliğin öne çıktığı programa; AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, gaziler ve muhtarlar da katıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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