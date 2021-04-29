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8 Aylık Alperen’in Annesinden Ücretsiz Ulaşım Teşekkürü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, orucunu, Bağcılar’da, Songül-Öztürk Avcı çiftinin evinde açtı. Evin 8 aylık torunu Alperen’in annesi Zehra Avcı, İmamoğlu’na, 0-4 yaş arasında çocuğu bulunan anneler için şehir içi toplu ulaşımda ücretsiz seyahat olanağı sağlayan İstanbulkart uygulaması için teşekkür etti. Anne-çocuk kartının kendi fikri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “O kadar vicdanımı ısıtan bir şey ki. Bir annenin duasını alıyorsam, ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2021 Perşembe 10:19
8 Aylık Alperen’in Annesinden Ücretsiz Ulaşım Teşekkürü
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünkü iftarını, Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde ikamet eden Songül-Öztürk Avcı çiftinin evlerinde yaptı. Ailenin oğulları Muhammet Avcı, Ergin Avcı ve gelinleri Zehra Avcı’yla da tanışan İmamoğlu, kapıda kolonya tutularak karşılandı. Ailenin en küçük ferdi 8 aylık Alperen de uykusundan uyandıktan sonra keyifli sohbete dahil oldu. İmamoğlu, ev sahibi Öztürk Avcı’nın, “Seni gördüm; dünyayı verdin sen bana” sözlerine, “Hay sağ olasın. Mahcup ettin bizi. Allah razı olsun” şeklinde karşılık verdi. Anne Songül Avcı da duygularını, “Ben hep dua ediyordum Başkan’ım. Seni görmeyi çok istiyordum. Dua ettim; Allah, duamı kabul etti” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu’nun anne Avcı’ya yanıtı, “Ne mutlu bana. Ne güzel vallahi. Vesile olanlara teşekkür etmek lazım” oldu. 

“O KADAR VİCDANIMI ISITAN BİR ŞEY Kİ…”

İmamoğlu, aile fertleriyle, Kanal İstanbul’dan 0-4 yaş arasında çocuğu bulunan anneler için şehir içi toplu ulaşımda ücretsiz seyahat olanağı sağlayan İstanbulkart uygulamasına kadar, birçok farklı konuda sohbetler gerçekleştirdi. İmamoğlu, Muhammet Avcı’nın, “Kanal, halkın yararına olmayacak. Projeleri görüyoruz. İnsanları kandırmasınlar” sözlerine, “Bir de milletin yarın, öbür gün yaşamına risk taşıyan bir sürü de bedeli olacak. Geri dönüşü de yok yani” katkısında bulundu. 8 aylık Alperen’in annesi Zehra Avcı ile de ücretsiz İstanbulkart sohbeti gerçekleştiren İmamoğlu, anne-çocuk kartının kendi fikri olduğunu vurguladı. İmamoğlu, “Evlere gidiyorum, ziyaret ediyorum seçim döneminde. En çok annelerin şikayetini dinledim; ‘Bir yere gidemiyoruz. Evden çıkamıyoruz.’ Ekonomik zorluk olan var, gidemeyen var. Dedik, ‘Tamam o zaman. Annelere, özellikle 4 yaşına kadar, çocukları büyüyene kadar destekleyelim.’ O kadar vicdanımı ısıtan bir şey ki. Bir annenin duasını alıyorsam, ne mutlu bana” dedi. Genç annenin İmamoğlu’na yanıtı ise “Ben, kendi adıma teşekkür ediyorum. Eminim herkes de öyle düşünüyordur” şeklinde oldu. 

KEYİFLİ SOHBETE KOMŞULAR DA DAHİL OLDU

Avcı ailesinin komşuları Zeynep Özdemir’in sohbete dahil olduğu dakikalarda ilginç anlar yaşandı. İmamoğlu, kapıdan, “Belediye Başkanı burada mı” seslenişiyle giriş yapan Özdemir’i, “Koşturduk seni nefes nefese” sözleriyle karşıladı. İmamoğlu, “Çok koştum. Ta nereden geliyorum seni duydum da” diyen Özdemir’e, “Gel nefes al, gel” yanıtını verdi. Özdemir’in, “Yarın akşam da bizdesin. Bağcılar’da yürüyüş yaptım, senin adına konuştum da bana neler dediler” sözleri gülüşmelere yol açtı. İmamoğlu, Giresunlu olduğunu öğrendiği Özdemir’e, çocukken Kümbet’e gittiğini söyledi. Özdemir’in İmamoğlu’na yanıtı, “Ben zaten oralıyım. Gel sana bir koyun keseyim, beraber yiyelim. Hiç olmazsa yollarımızı yaparsın” oldu. Özdemir’in sözlerini gülerek karşılayan İmamoğlu, “Nasip olur oraları da yaparız inşallah” yanıtını verdi. İmamoğlu, iftar sofralarına konuk olduğu Avcı ailesinin fertleriyle anı fotoğrafı çektirdi. 

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