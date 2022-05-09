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50 bin adet çiviyle Esmaül Hüsna’yı yazdı

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri, çivi ve tellerin dansıyla hayat verdiği filografi sergisi sanatseverlerle buluştu. Hepsi birbirinden değerli eserlerin arasında Ebru Işık’ın 10 kilo ağırlığındaki 50 bin adet çiviyle yaptığı Esmaül Hüsna tablosu ilgi odağı oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mayıs 2022 Pazartesi 08:43
50 bin adet çiviyle Esmaül Hüsna’yı yazdı
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İstabul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Yok olmaya yüz tutan filografi sanatı Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde hayat bulmaya devam ediyor. Üniversite öğrencisinden ev hanımına kadar farklı kesimlerden kadının bir arada olduğu kurs öğrencileri, aldıkları eğitimin ardından yaptıkları eserleriyle bir sergi oluşturdu.

Sabır, özen ve titizlik istiyor

Serginin açılışını yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yaptı. Zor olmasına rağmen bu sanata gönül veren kadınları tebrik eden Özdemir, “Filografi sabır, özen ve titizlik isteyen yorucu bir sanat. Azminizden dolayı sizleri yürekten kutluyorum. Herkesin sizleri örnek alması gerekir” dedi. Özdemir daha sonra sergiyi gezip tabloları yakından inceledi ve sahiplerinden bilgi aldı.

Bu işi zevkle yapıyorum

Sergideki en dikkat çeken eserlerden biri ise Ebru Işık’ın 50 bin adet çivi ile yaptığı Esmaül Hüsna tablosuydu. 2 yıldır eğitim aldığını söyleyen Işık, “Bu işi zevkle yapıyorum. Çivileri çakarken çok keyif aldım. 3 ay sürdü. 2.5 ay boyunca çivi çaktım. Geri kalan 15 günde tel sardım. Bu tablo için 10 kilogram ağırlığında 50 bin adet çivi kullandım” dedi.

Kaynak : İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)


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