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42. İstanbul Maratonu’nda Şampiyonlar Yine Değişmedi

Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı sporcuları, bu yıl tarihte ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşulan 42. İstanbul Maratonu’nda hem erkeklerde hem de kadınlarda ilk 3’e girerek şampiyon oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 10:06
42. İstanbul Maratonu’nda Şampiyonlar Yine Değişmedi
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Bağcılar’a büyük bir gurur yaşatan sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporcularımız yine en iyi olduklarını gösterdiler. Parkur değişti ancak şampiyonlar değişmedi” dedi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen İstanbul Maratonu bugün 42. kez gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay'ın isim sponsorluğundaki maratonun tarihinde ilk kez bu yıl bir değişiklik yapıldı. Asya’dan başlayan koşu, bu yıl Avrupa'dan Asya'ya doğru koşuldu. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayıp aynı yerde sona erdi.

42 kilometrelik maraton salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkıldı. 42 Km'lik maratonda start, kademeli olarak verildi. Koronavirüs salgını önlemlerinin alındığı organizasyonda sporcular, sosyal mesafe önlemlerine dikkat edilerek sıraya girdi. 1.5 metre mesafe kuralına uyan sporcular, dörderli sıralar halinde yarışa başladı. Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te paten yarışının startı verildi. Bundan 5 dakika sonra da Bağcılar Belediyesi Engelli Atletizm Takımı sporcularının yer aldığı tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başladı.

Köprüyü iki kez geçtiler

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem ve diğer protokol üyelerinin verdiği start ile başlayan maratonda bu sene 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında düzenlenmedi. Yenikapı'da başlayan yarış, Kumkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyretti. Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçen atletler, köprüyü geçer geçmez Altunizade köprüsünden "U dönüşü" yaptıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçti. Atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Galata Köprüsü, Unkapanı, Balat, Sirkeci Kumkapı üzerinden başladığı yer olan Yenikapı'ya ulaştı.

Zorlu geçen müsabakanın sonucunda erkeklerde Bağcılarlı sporculardan Ömer Cantay, 2.30.55’lik derecesiyle birinci, Birol Kamar 2.33.02’lik derecesiyle ikinci, Muhammed Safa Bakan ise 2.55.07’lik derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hamide Doğangün 2.30.56’lık derecesiyle birinci, Zübeyde Süpürgeci 2.41.48’lik derecesiyle ikinci ve Zeynep Acet ise 2.55.07’lik derecesiyle üçüncü oldu.

Tokyo öncesi büyük moral oldu

Güzel bir maraton olduğunu söyleyen şampiyon Ömer Cantay, “Tokyo Paralimpik oyunları öncesi bize büyük bir moral oldu. Bağcılar Belediyesi sporcuları olarak yine birinci, ikinci ve üçüncülüğümüzü dünyaya ilan ettik. Mutluyuz” dedi. Kadınlarda şampiyon Doğangün ise “Bu sene biraz fazla yokuş vardı. Zorluklara rağmen yine güzel bir sonuçla bitirdik. Elimden gelini yaptım yine birinci oldum” diye konuştu.

Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da şunları söyledi: “Büyük bir gurur yaşıyoruz. Sporcularımız yine en iyi olduklarını gösterdiler. Parkur değişti ancak şampiyonlar değişmedi. Her zaman onların yanındayız.”

Başarılı sporcular, etkinlik sonunda düzenlenen törenle ödüllerini ve kupalarını aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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