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34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Açılış

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali coşkulu bir açılışla başladı. Kendisi de Kastamonulu olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Kardeş belediyemiz olanTaşköprü ile bağımızı en kuvvetli şekilde yürütüyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak hem Taşköprü’müzün hem de memleketimizin her daim yanında olacağız” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2022 Cuma 15:24
34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Açılış
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Dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağının tanıtımı için geleneksel hale getirilen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin bu yıl 34’üncüsü düzenleniyor. 18-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin açılışı Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu bir törenle yapıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, Taşköprü'nün sahip olduğu tarımsal değerlerle ön plana çıktığını söyledi. Taşköprü'nün sarımsağın anavatanı olduğunu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bunu bildiğini belirten Çakır, "Bu sene de bereketli ve güzel bir sezonu geride bıraktık. 34 yıl önce sahip olduğu güzellikleri ülkemize göstermek için başladıkları festival bugün 34 yaşında. Bir festivali başlatmak kolay değildir ama daha zoru devam ettirmektir" dedi.

Bağımızı en kuvvetli şekilde yürütüyoruz

Kendisi de Kastamonulu olan Bağcılar Belediye Başkanı da bu özel günde hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Memleket hasretini gidermek için her yıl Kastamonu’ya geldiğini belirten Özdemir, “Kültürüyle, doğasıyla, mutfağıyla, tarihi dokusuyla memleketimizin en güzide ilçesi olan Taşköprü’müzde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kastamonu’muzun yoğun nüfusunun olduğu bir ilçenin belediye başkanıyım. Bağcılar’ımızda Kastamonu’muzu en iyi şekilde temsil etme gayreti içindeyiz. Kardeş belediyemiz olan Taşköprü ile bağımızı en kuvvetli şekilde yürütüyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak hem Taşköprü’müzün hem de memleketimizin her daim yanında olacağız” diye konuştu.

Bu festivalin asıl tarihinin Roma dönemine ait olduğuna dikkat çeken Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise şunları söyledi: “Yani diyebiliriz ki bu yıl 2 bin 34'üncüsünü kutluyoruz. Ülkemizi Avrupa Birliği'nde temsil eden yedi üründen biri, Taşköprü sarımsağıdır."

Renkli görüntüler yaşandı

Etkinlik kapsamında protokol üyelerince Pompeiopolis Tarım Orman Hayvancılık ve Tarımsal Gıda Fuarı'nın da açılışı gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde Türkiye'nin farklı bölgeleri ve farklı ülkelerden gelen dans gruplarının gösterisi ilgiyle izlendi. Ayrıca sarımsaklı ev yemekleri yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından festivalin yapılmasına katkı sunanlara plaket takdim edildi.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP Kastamonu İl Başkanı Emin Çınarile vatandaşlar da katıldı.

Festival, 21 Ağustos'a kadar konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 19.08.2022 15:26
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