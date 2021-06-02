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3. Bölge Belediye Başkanları Bağcılar’da Toplandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Malik Ejder Batur ve AK Parti İstanbul 3. bölge belediye başkanları Bağcılar Belediyesi’nde bir araya geldi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda katılımcılar, yerel yönetimler olarak sunulan hizmetleri ve ileriye dönük yapacakları işler konusunda istişarede bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Haziran 2021 Çarşamba 09:47
3. Bölge Belediye Başkanları Bağcılar’da Toplandı
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Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binası önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Dr. Malik Ejder Batur, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’yı, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’i konuk etti.

Konuklarımızı ağırlamaktan onur duydum

Kahvaltının ardından toplantı salonuna geçildi. Burada yapılan görüşmelerde yerel yönetimlerin çalışmaları ve geleceğe dönük projeler konuşuldu. Önemli değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Görev yaptığımız bölge adına neler yapabiliriz diyerek fikir alışverişinde bulunduk. Konuklarımızı ağırlamaktan onur duydum. İştiraklerinden dolayı misafirlerimize gönül dolusu şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Toplantının ardından davetliler, yeni hizmet binasını gezdi.

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