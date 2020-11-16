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29 Çocuk El Ele Verdi Bir Kitap Çıkardı

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim gören 29 öğrenci, alfabemizde yer alan 29 harfin hikayesini anlatan “1 Pasta 29 Dilim” isimli kitabı çıkardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2020 Pazartesi 11:47
29 Çocuk El Ele Verdi Bir Kitap Çıkardı
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Kitabın lansmanına katılan Türk Çocuk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Naime Erkovan ile Mevlana İdris Zengin, minik yazarlara övgüler yağdırdı. Çocuklar için Zengin, “Türk arabası olan TOGG’un yapılması gibi gurur duydum” derken Erkovan da “Yaşınızın çok ötesindesiniz. Sizin geleceğinizi çok merak ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri edebiyat dünyasının çok beğendiği bir projeye imza attı. Yaratıcı Yazarlık Kulübü kursiyerleri, 3 yıl önce bir kitap yazmak için yola çıktı.  29 öğrenciden her biri alfabedeki bir harfi seçip onun hikayesini yazmaya karar verdi. Çocuklar, zorlu ve yorucu bir sürecin ürünü olarak, “1 Pasta 29 Dilim” isimli kitabı ortaya çıkardı. Kitabın kapağını ve hikayeleri de Resim Kulübü öğrencileri resimlendirdi.

Kitabın tanıtımı için lansman düzenlendi. Kadın ve Aile Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen programa; Türkiye’de çocuk edebiyatı alanında çok önemli çalışmaları bulunan yazar ve şair Mevlana İdris Zengin ile fantastik hikayeleriyle son dönem Türk öykücülüğünde özgür bir yer edinen Naime Erkovan konuk oldu.

Yaşınızın çok ötesindesiniz

Yazarlık üzerine söyleşi yapan Zengin ile Erkovan da 29 yazardan övgüyle bahsetti. Zengin, “Kitaptaki çalışmalara baktığımda çok şaşırdım. Tıpkı bir Türk arabası olan TOGG’un yapılması gibi gurur duydum. Edebiyat cephesinde.  29 dilimlik bir pasta pişirilmiş bize sunulmuş. Tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulunurken; Erkovan da düşüncelerini şöyle ifade etti: “Yaşınızın çok ötesindesiniz. Çok güzel bir tablo ortaya çıkmış. Güzel insanlarsınız. Bu kesin. Kaleminiz bunun işaretini veriyor. Sizlerin geleceğini gerçekten çok merak ediyorum. Kitap çıkarmak kolay değil. Çok başarılı bir çalışmaya imza attınız.” İkili, edebiyat dünyasına ilk adımlarını atan yazarlara da tavsiyelerde bulundu.

Ortaokulda başladım lisede bitirdim

Programın sonunda minik yazarlar, kitaplarını imzaladı. Çocukların hepsinin çok heyecanlı olduğu görüldü. V harfini anlattığını söyleyen Selin Ergül, “3 yıllık bir süreçti. Ben 7. Sınıfın sonunda başladım ve şu an lise 3’teyim. Kitaba ortaokulda başladım lisede bitirdim. Uzun bir süreç oldu ama sonuç çok güzel” dedi.

Bu özel günde çocuk yazarları aileleri ve sevenleri de yalnız bırakmadı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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