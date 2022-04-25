23 Nisan’ı gökyüzünde kutladılar

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Süper Gezi’de uçuş heyecanı yaşadılar

Bağcılar Belediyesi, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Ankara’da anlamlı bir programla kutladı. Bu özel etkinliklerde yer alacak şanslı 23 öğrenci, ilçe genelindeki okullara dağıtılan “Milli Teknoloji Hamlesi” konulu “Başkan’la Süper Gezi” dergisini okuyanlar arasından noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.

Şanslı 23 öğrenci, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’la birlikte Ankara'ya geldi. Çocukların ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı oldu. Burada SİHA, Altay, Atak, Mızrak, Akıncı başta olmak üzere teknoloji harikası milli araçların maketlerinin bulunduğu müzeyi gezen minikler, savunma sanayi kahramanlarının hayatlarını anlatan çizgi filmleri izledi.

Yerli ve milli hava araçlarını yakından gördüler

Öğrenciler daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ni (TUSAŞ) ziyaret etti. TUSAŞ gezisine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Demir ve Kotil çocuklarla sohbet edip onların Türkiye’nin geleceğine yönelik hayallerini dinledi. Tesisleri de gezen minik misafirler hem pilotlardan bilgi aldı hem de uçuş alanında yer alan GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR, T70 gibi yerli ve milli hava araçlarını yakından görme imkanına kavuştu. Gökyüzünde akrobatik hareketler sergileyen milli eğitim uçağı HÜRKUŞ’un gösterisi ise nefesleri kesti.

Geleceğimiz çocuklar sayesinde çok parlak

Demir, Kotil ve Özdemir çocuklarla helikoptere binerek Ankara üzerinde tur attı. Bugünün çocuklarının yarının büyükleri olduğunu söyleyen Demir, “Bugünün çocukları çok şanslı. Biz uçak mühendisliği öğrencisi olarak ikinci, üçüncü sınıftan sonra uçak görebilmiştik. Çocuklar bu yaşta bu fırsatları elde ediyor. İletişim çağında birçok şeye online erişebiliyorlar ama bilfiil görmek farklı. Dokunmak, görmek, ideallerinin ona göre şekillendirmek ve geleceğe hazırlanmak önemli. Türkiye'nin çok daha güzel yerlerde olacağını, bu çocuklarımızın omuzlarında çok daha güzel yerlere yükseleceğini bekliyoruz, umuyoruz, dua ediyoruz, onlara güveniyoruz. Allah'ın izni ile geleceğimiz bu çocuklarımız sayesinde çok parlak" dedi.

Çocuklarla uçmaktan büyük keyif aldım

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Özdemir de “Göreve geçtiğimiz hafta başladık. Göreve geldiğimiz günden beri çocukların belediye başkanı olmak istediğimi ifade ediyorum. Önce çocukların sonra gençlerin belediye başkanı olmak istiyorum. Bu sözümüzün üzerine böyle bir organizasyona da katılmak ve çocuklarımızla iştirak etmek beni oldukça duygulandırdı, heyecanlandırdı. Çocuklarla uçmaktan büyük keyif aldım. İnşallah bundan sonraki süreçte çocuklarımıza ve gençlerimize önem veren bir dönem yaşamak istiyoruz” diye konuştu. Çocukları geleceğin teminatı olarak gördüklerini belirten Kotil ise şunları söyledi: “Gelecek gençlerde diyoruz. Kapılarımız onlara her zaman açık.”

Başarı sertifikalarını aldılar

Hayatında ilk kez helikoptere binen öğrencilerden Eda Ersoy da duygularını şu şekilde ifade etti: “İlk başta düşecekmiş gibi hissettim ve çok korktum ama sonra çok güzeldi. Çok eğlenceli bir uçuş oldu. Kesinlikle herkesin binmesini isterim.”

Keyifli geçen günün sonunda yerli ve milli hafif taarruz uçağı HÜRJET’İN simülatörünü de kullanan öğrencilere ilk uçuşlarını sorunsuz tamamladıkları için başarı sertifikaları verildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)