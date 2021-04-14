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23 Nisan’da Bağcılar’dan Ankara’ya Milli İrade Gezisi

Bağcılarlı çocuklar, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Ankara’da kutlayacak. “Başkan’la Süper Gezi” adıyla yapılan çekilişle belirlenen 23 öğrenci, helikopter turunun yanında Ankara’da “Milli İrade” gezisine katılacak. Sırasıyla birinci, Gazi Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaret edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Nisan 2021 Çarşamba 09:33
23 Nisan’da Bağcılar’dan Ankara’ya Milli İrade Gezisi
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Bağcılar Belediyesi, bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sıra dışı bir etkinliğe imza atıyor. Coşkulu etkinliklerde yer alacak şanslı 23 öğrencinin belirlenmesi amacıyla ilçe genelindeki okullara; 23 Nisan’ı daha iyi anlamak için Hilmi, Fatma ve Rafet birlikte çıktığı macera dolu yolculuğu konu alan çizgi roman formatındaki 85 bin adet “Başkan’la Süper Gezi” dergisi dağıtıldı.

Coşkulu 23 Nisan etkinliklerine katılacak öğrencilerin belirlenmesi gayesiyle Bağcılar İSTOÇ İlkokulu’nda çekiliş yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çekiliş sırasında açılan numaraları takip eden çocuklar çok heyecanlı anlar yaşadı.

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaret edilecek

Çekilişe göre hak kazanan öğrencileri hem eğlenceli hem de yararlı bir program bekliyor. Başkan Çağırıcı’yla birlikte geleneksel helikopter turuna çıkacak öğrenciler ayrıca “Milli İrade” gezisine çıkacak. Ankara’da bir gün geçirecek olan şanslı öğrenciler, Bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan ilk meclisi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Gazilik unvanını alan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret edecek. Çocuklar burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la da bir araya gelecek. Minik misafirlerin son uğrak yeri ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

Zamanda yolculuğa çıkacağız

Bu yıla özel çok anlamlı bir hazırlık yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “TBMM’nin açılışı gibi büyük tarihi olayı çok iyi anlamak ve Kurtuluş Savaşımızı veren atalarımızın mirasını geleceğe taşımak zorundayız. Bu nedenle bu yıl hep birlikte zamanda bir yolculuğa çıkacağız. Yarınımız olan çocuklarımız görerek, gezerek öğrenecekler” dedi.

23 Nisan kutlamaları için yapılan çekiliş sonuçları, www.bagcilar.bel.tr adresinde yayınlanacak.

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