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2021 Mali Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Bağcılar Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısında görüşülen 2021 yılı mali bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ekim 2020 Cuma 10:36
2021 Mali Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi
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Meclis üyelerine teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bütçenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bağcılar Belediyesi’nin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı Ekim ayı olağan toplantısının 2. birleşimi dün Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın başkanlık ettiği toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2021 mali yılı bütçe teklifinin olduğu rapor görüşmeye açıldı.

İlçemize hayırlı olsun

Analitik bütçe tekniğine ve yönetmelikte belirtilen hususlara uyularak hazırlanan gelir-gider bütçe kalemleri ve bütçe kararnamesi madde madde okunduktan sonra oylamaya sunuldu. Tüm parti gruplarının desteğini alan bütçe, oy birliğiyle kabul edildi. Emeği geçenlere ve meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Çağırıcı, yeni dönem için öngörülen bütçenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

3 kardeş belediye onaylandı

Öte yandan toplantıda kardeş belediye talepleri de değerlendirildi. Oylama sonucunda Muş Bulanık ilçesi, Sarıpınar Belediyesi, Mardin Yeşilli Belediyesi ve Muş Karaağaçlı Belde Belediye Başkanlığı’nın “Kardeş Belediye” talebi oy birliğiyle kabul edildi.

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