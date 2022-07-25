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15 Temmuz Reels Yarışmasının Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bağcılar Belediyesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturmamak ve gençlere anlatmak için düzenlenen 15 Temmuz Reels yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Jürinin değerlendirmesi sonucunda Muhammed Ayaz’ın 15 Temmuz şehidi Halil İbrahim Yıldırım’ı anlattığı 15’lik Şehit isimli videosu birinci oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:35
15 Temmuz Reels Yarışmasının Ödülleri Sahiplerini Buldu
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FETÖ tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak ve yeni nesillere aktarmak
için Bağcılar Belediyesi’nce bir yarışma düzenlenmişti. Instagram’da gerçekleşen 15 Temmuz Reels
Video yarışmasına çok sayıda kişi katıldı. İnstagram kullanıcılar, hazırladıkları kısa videolarla 15
Temmuz ruhunu en iyi şekilde anlatmaya çalıştı.
Jüride bulunan Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi
Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Ülke TV
Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Gazeteci – Yazar İsa Tatlıcan, Yenişafak Gazetesi Yazarları Ayşe
Böhürler ile Ersin Çelik’in yanında TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) Başkanı
Serkan Kayalar başvuruları inceledikten sonra başarılı olan isimleri açıkladı.
Şehit Halil İbrahim Yıldırım’ın hikayesi birinci oldu
Buna göre; Muhammed Ayaz birinci, Muhammed Emin Gençer ikinci, Rana Büyükaltınel de üçüncü
oldu. Mansiyon dalında ise Muhammed Salim İnce, Burak Akbulut ve İslam Demir ödüle layık görüldü.
Birinciliği elde eden Muhammed Ayaz’ın “15’lik Şehit” videosunda 15 Temmuz şehitlerinden Halil
İbrahim Yıldırım’ın hikayesi anlatılıyor. Dereceye girenleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı
Abdullah Özdemir, yarışmaya başvuruda bulunan herkese de teşekkürlerini iletti.
Kaynak: istanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 25.07.2022 17:38
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