15 Temmuz Reels Yarışmasının Ödülleri Sahiplerini Buldu

FETÖ tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak ve yeni nesillere aktarmak

için Bağcılar Belediyesi’nce bir yarışma düzenlenmişti. Instagram’da gerçekleşen 15 Temmuz Reels

Video yarışmasına çok sayıda kişi katıldı. İnstagram kullanıcılar, hazırladıkları kısa videolarla 15

Temmuz ruhunu en iyi şekilde anlatmaya çalıştı.

Jüride bulunan Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi

Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Ülke TV

Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Gazeteci – Yazar İsa Tatlıcan, Yenişafak Gazetesi Yazarları Ayşe

Böhürler ile Ersin Çelik’in yanında TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) Başkanı

Serkan Kayalar başvuruları inceledikten sonra başarılı olan isimleri açıkladı.

Şehit Halil İbrahim Yıldırım’ın hikayesi birinci oldu

Buna göre; Muhammed Ayaz birinci, Muhammed Emin Gençer ikinci, Rana Büyükaltınel de üçüncü

oldu. Mansiyon dalında ise Muhammed Salim İnce, Burak Akbulut ve İslam Demir ödüle layık görüldü.

Birinciliği elde eden Muhammed Ayaz’ın “15’lik Şehit” videosunda 15 Temmuz şehitlerinden Halil

İbrahim Yıldırım’ın hikayesi anlatılıyor. Dereceye girenleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı

Abdullah Özdemir, yarışmaya başvuruda bulunan herkese de teşekkürlerini iletti.