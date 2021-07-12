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15 Temmuz Milli İrade Ruhu Bağcılar’da Yaşatılıyor
15 Temmuz Milli İrade Ruhu...

15 Temmuz Milli İrade Ruhu Bağcılar’da Yaşatılıyor

​​​​​​​Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümüne özgü hazırladığı kültür, sanat ve spor içerikli programlarla milli irade ruhunu yaşatmaya devam edecek. 4 gün boyunca konser, sualtı dalışı, ziyaret, Kuran-ı Kerim tilaveti, sergi ve satranç turnuvası etkinliklerine katılacak olan ilçe sakinleri, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar demokrasi nöbeti tutacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:27
15 Temmuz Milli İrade Ruhu Bağcılar’da Yaşatılıyor
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15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından yapılan hain bir darbe girişimini milletin tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlıkla engellemesinin üzerinden tam 5 yıl geçti. Bağcılar Belediyesi hem şehitleri anmak hem de halkın birlik ve beraberlik içinde yazdığı destanı hatırlatmak amacıyla dört gün sürecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü Programı hazırladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Vatan sevdamızı tüm dünyaya göstereceğiz

İlçe sakinlerini etkinliklere katılmaya davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ülkemiz için bir milat olan bu destansı mücadele ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için yoğun bir program hazırladık. Hemşehrilerimizle bir araya gelerek birliğimizi, beraberliğimizi ve vatan sevdamızı tüm dünyaya göstereceğiz” dedi.

İşte 4 gün sürecek programın detayları:

12 Temmuz Pazartesi, Bağcılar Belediyesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi işbirliğiyle Beylerbeyi’ndeki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünde Milli İrade dalışı yapılacak. Profesyonel dalgıçlar engellilerle birlikte sualtı dalışı yapacak. Daha sonra ise 251 şehit anısına 251 taksici konvoy oluşturacak. Aynı gün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade temalı online satranç turnuvası düzenlenecek.

13 Temmuz Salı, Bağcılar Meydan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Sergi açılışı ardından da Dursun Ali Erzincanlı’dan şiir ve naat sunumu.

14 Temmuz Çarşamba, gündüz Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret, akşam ise Bağcılar Meydan’da Esat Kabaklı konseri.

15Temmuz Perşembe, Kirazlı Mezarlığında metfun 15 Temmuz şehitleri Muhammet Ambar ile Ramazan Sarıkaya’nın kabirlerinin ve Edirnekapı şehitliğinin ziyareti, şehit ailesi ve gazi ziyaretleri.

Perşembe gecesi Bağcılar Meydan’da demokrasi nöbeti tutulacak. Saat 20.00’de başlayıp sabaha kadar sürecek nöbette Kuran-ı Kerim tilaveti, dua, sala ve belgesel gösterimi de yer alacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.07.2021 14:36
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