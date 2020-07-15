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15 Temmuz darbe girişimi özel programla anılacak
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15 Temmuz darbe girişimi özel programla anılacak

15 Temmuz hain darbe girişimi, 4. yıldönümünde Bağcılar Belediyesi’nin düzenleyeceği sala, nöbet, Kuran-ı Kerim tilaveti, dua, belgesel gösterimi, satranç turnuvası, şehitlik ve gazi ailesi ziyareti gibi zengin içerikli bir programla anılacak. Bağcılarlı gençler, demokrasi zaferinin yazıldığı gece sabaha kadar Bağcılar Meydan’da nöbet tutacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2020 Çarşamba 19:12
15 Temmuz darbe girişimi özel programla anılacak
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Bağcılar’da 15 Temmuz gecesi gençler nöbet tutacak

Fetullahçı Terör Örgütü’nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesi, Bağcılar’da düzenlenecek programlar ile anılacak.

Etkinlikler, Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenleyeceği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade temalı online satranç turnuvası ile başlayacak. 15 Temmuz günü ise saat 11.00’de 15 Temmuz şehitleri Muhammed Ambar’ın kabir ziyaretiyle başlanacak. Saat 14.00’te ise şehit aileleri ve gaziler evlerinde ziyaret edilecek.

Şehitler için toplu dua edilecek

Akşam ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek programda ilçe yöneticileri ve vatandaşlar bir araya gelecek. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlanacak programda İstiklal Marşı hep birlikte okunacak. Belgesel gösterimi, sala ve protokol konuşmalarının yapılacağı gecede ilçe müftüsünün eşliğinde şehitler için toplu dua edilecek. Gece boyunca ise Bağcılarlı gençler sabah ezanına kadar dönüşümlü olarak demokrasi nöbeti tutacak.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu özel günde tüm hemşehrilerini Bağcılar Meydanı’nda birlik içinde olmaya davet etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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