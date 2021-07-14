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15 Temmuz Boccia Turnuvasına Bağcılar Damgasını Vurdu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Boccia Turnuvası’nda Bağcılarlı sporcular büyük bir başarı elde etti. Kendi kategorilerinde mücadele eden sporcular 4’ü altın, 2’si gümüş ve biri bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:07
15 Temmuz Boccia Turnuvasına Bağcılar Damgasını Vurdu
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13 Temmuz 2021 tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Boccia turnuvası düzenlendi. 18 yarışmacının katıldığı etkinlikte Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü 9 sporcusuyla yer aldı. Kartepe Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen ve gün boyu süren müsabakalarda sporcular birincilik için mücadele etti.

Toplam 7 madalya kazandılar

Turnuva sonunda Bağcılarlı sporculardan Niyazi Aslan, Fatma Şahin, Fatma Gürbüzer ve Kenan Tüblek birinci olarak altın madalya kazandı. Yahya Gürbüzer ile Kazım Erbilgin ise ikinci olarak gümüş madalya, Atike Gürbüzer ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yayınladığı mesajda “Böylesine anlamlı bir tarihte güzel bir başarıya imza atan sporcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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