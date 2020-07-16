15 Temmuz anma programına Ayasofya damgasını vurdu

Lokman Çağırıcı: Tüm Müslümanların rüyası gerçekleşti

FETÖ’nün hain kalkışmasının 4. yıldönümünde Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, büyük bir aktiviteye sahne oldu. Bağcılar Belediyesi’nce gerçekleşen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerine ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, çalan müzik eşliğinde marş ve şarkılar söyledi. Sosyal mesafe ve maske kuralına özen gösterildiği programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Türk Milleti tarih boyunca türlü badireleri atlattı. Son olarak da 4 yıl önce devleti yıkmak ve millet iradesini kaldırıp atmak isteyen FETÖ’cü hainlerin darbesiyle karşılaştık. Geçen süre içinde halkta, siyasette, devlette sivil toplum kuruluşlarında gerekli ayıklamalar yapılmış ve devletimiz daha güçlü ayağa kalkmıştır. O günlerden bu günlere gelmek bu millete Cenabı Allah’ın verdiği bir ilimdir, irfandır” dedi.

Salalarla gelen diriliş şanlı bir destana dönüştü

15 Temmuz gecesi adeta Çanakkale ruhunun canlandığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu millet, ‘Adnan Menderes ve Turgut Özal’a yapılanları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu ülkeye bir daha yaptırmayız’ dedi. Kahramanlar tankların önüne yattı, namlunun üzerine yürüdü, terör örgütü üyelerini bozguna uğrattı ve o gece salalarla gelen diriliş şanlı bir destana dönüştü. Biz Bağcılar ailesi olarak bir daha bu günleri yaşamamak ve görmemek adına inançlı nesiller yetiştirmek için tüm çalışmalarımızı hep birlikte devam ettireceğiz” dedi.

Ayasofya aslına rücu etti

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararına da değinen Çağırıcı, şunları söyledi: “86 yıllık hasretimiz sona erdi ve 1934’te ibadete kapanan Ayasofya camisinin yönetimi, Danıştay kararının ardından Cumhurbaşkanımızın genelge ve talimatıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na geçmiş oldu. 24 Temmuz günü ilk Cuma namazıyla Ayasofya aslına rücu etmiş olacak. Fatih Sultan Mehmed Han’ın da inşallah ruhu bir nebze de olsa bu sıkıntıdan kurtulmuş olacak. Tüm Müslümanların rüyası böylelikle gerçekleşmiş oldu. Hamdolsun bizler bu günleri de görmüş olduk.”

Demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

Protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için toplu dualar edildi. Gecede 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen online satranç turnuvasında dereceye girenlere de kupa ve madalyaları verildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde katılımcılara çorba ikram edildi. Anma programı Bağcılarlı gençlerin başlattığı demokrasi nöbetiyle devam etti. Saat 20.00’da başlayan ve dönüşümlü olarak devam eden nöbet sabah 04.30’a kadar sürecek.

15 Temmuz etkinliklerine AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Akçagün, kamu kurumu müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)