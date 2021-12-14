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111 kız hafız taçlarını giydiler

Bağcılar’da hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 111 kız hafız, Olimpik Spor Salonu’nda düzenlenen coşkulu bir törenle hem icazet belgelerini aldı hem de taçlarını taktı. Programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un annesi ve eşi de hafizeleri tebrik etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2021 Salı 15:11
111 kız hafız taçlarını giydiler
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Bağcılar Olimpik Spor Salonu, görkemli bir Hafızlık İcazet Merasimine ev sahipliği yaptı. Hafızlık
eğitimini tamamlayan kızlar için düzenlenen programa ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Törene TBMM
Başkanı Mustafa Şentop’un annesi Nazire Şentop ile eşi Sabriye Şentop da katıldı. Salavatlar eşliğinde
alana giren hafizeleri izleyen aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla
başlayan törende konuşma yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Hafız kardeşlerimiz sadece
Kuran-ı Kerim’i ezberlemekle kalmıyor aynı zamanda İslami bilgileri, hadis, fıkıh ve sünneti de
öğreniyorlar. Bu gençlerimizin bizim geleceğimize ışık tutacaklarına inanıyorum. Hepinizle gurur ve
onur duyuyoruz” dedi.
Yeryüzünü hafızlar süsler
Hafizelerden övgüyle bahseden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Gökyüzünü yıldızlar yer
yüzünü ise hafızlar süsler. Böyle güzel ve anlamlı bir programda bir arada olmaktan ve bu güzel
ortamı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Hem bu dünyada hem öbür
dünyada gerçekten muhteşem bir makam elde etiniz. Her şeyden önce şefaatçi olma şerefine nail
oldunuz. Onun için sizleri, ailenizi ve sizleri yetiştiren hocalarınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.
İlçe Müftüsü Celal Büyük de duygularını şu şekilde dile getirdi: “Kuran’ı öğrenmek, okumak, hıfzetmek
çok değerli ama en önemlisi okuduğumuz Kuran’ı hayatımıza tatbik edebilmektir. Hafız
kardeşlerimizin bundan sonra yeni bir süreci başlıyor o da hamili Kuran olabilme yolunda gayret sarf
edebilmektir. Rabbim yollarını açık eylesin.”
Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan 111 kadın hafıza sertifikaları ve altınları AK Parti
İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan’ın da katıldığı protokol
tarafından takdim edildi. Programın kadınlara özel bölümünde hafizelere taçları takıldı.

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