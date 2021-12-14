111 kız hafız taçlarını giydiler

Bağcılar Olimpik Spor Salonu, görkemli bir Hafızlık İcazet Merasimine ev sahipliği yaptı. Hafızlık

eğitimini tamamlayan kızlar için düzenlenen programa ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Törene TBMM

Başkanı Mustafa Şentop’un annesi Nazire Şentop ile eşi Sabriye Şentop da katıldı. Salavatlar eşliğinde

alana giren hafizeleri izleyen aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla

başlayan törende konuşma yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Hafız kardeşlerimiz sadece

Kuran-ı Kerim’i ezberlemekle kalmıyor aynı zamanda İslami bilgileri, hadis, fıkıh ve sünneti de

öğreniyorlar. Bu gençlerimizin bizim geleceğimize ışık tutacaklarına inanıyorum. Hepinizle gurur ve

onur duyuyoruz” dedi.

Yeryüzünü hafızlar süsler

Hafizelerden övgüyle bahseden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Gökyüzünü yıldızlar yer

yüzünü ise hafızlar süsler. Böyle güzel ve anlamlı bir programda bir arada olmaktan ve bu güzel

ortamı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Hem bu dünyada hem öbür

dünyada gerçekten muhteşem bir makam elde etiniz. Her şeyden önce şefaatçi olma şerefine nail

oldunuz. Onun için sizleri, ailenizi ve sizleri yetiştiren hocalarınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

İlçe Müftüsü Celal Büyük de duygularını şu şekilde dile getirdi: “Kuran’ı öğrenmek, okumak, hıfzetmek

çok değerli ama en önemlisi okuduğumuz Kuran’ı hayatımıza tatbik edebilmektir. Hafız

kardeşlerimizin bundan sonra yeni bir süreci başlıyor o da hamili Kuran olabilme yolunda gayret sarf

edebilmektir. Rabbim yollarını açık eylesin.”

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan 111 kadın hafıza sertifikaları ve altınları AK Parti

İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan’ın da katıldığı protokol

tarafından takdim edildi. Programın kadınlara özel bölümünde hafizelere taçları takıldı.