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11 Ayda 267 Ton Atık Giysi Toplandı

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl başında ilçe genelinde yerleştirilen 245 giysi atık kumbarasından yaklaşık 267 ton giyecek toplandı. Vatandaşın bağışladığı kullanılmış giysi ve ayakkabılar bu sayede ekonomiye kazandırılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2020 Çarşamba 09:07
11 Ayda 267 Ton Atık Giysi Toplandı
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Bağcılar Belediyesi, hayata geçirdiği çeşitli uygulamalarla “Sıfır Atık Projesi”ni özverili bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2020 tarihinde ilçe genelinde 210’u vatandaşın yoğun olarak kullandığı park ve caddelere 35’i sitelere olmak üzere 245 “Kullanılmış Giysi Ayakkabı, Çanta, Tekstil Ürünleri Geri Dönüşüm Kumbarası” konuldu. Bu kumbaralara ayakkabı, çanta, elbise, perde, nevresim, aksesuar, oyuncak ve tekstil ürünleri atılıyor. Haftanın belirli günlerinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ait araçlarla atıklar toplanıyor.

Yoğun ilgi görüyor

İlçe sakinlerinin giysi atık kumbaralarına olan ilgisi ilk günden itibaren her geçen gün artıyor. Kumbaraların ilk yerleştirildiği Ocak ayında elde edilen atık sayısı 8 ton iken bu sayı sadece Mart ayında 26 tona, Haziran’da ise 30 tona kadar ulaştı. Geçen 11 aylık zaman diliminde ise kumbaralardan toplam 266 ton 830 kilogram kullanılmış giysi atığı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Bağcılar Belediyesi’nden yapılan açıklamada; yoğun ilgi gören kampanyaya vatandaşların devam etmelerini beklediklerini, önümüzdeki yıl giysi atık kumbarası sayısının artacağı ifade edildi. 

Bağcılar Belediyesi, hayata geçirdiği çeşitli uygulamalarla “Sıfır Atık Projesi”ni özverili bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2020 tarihinde ilçe genelinde 210’u vatandaşın yoğun olarak kullandığı park ve caddelere 35’i sitelere olmak üzere 245 “Kullanılmış Giysi Ayakkabı, Çanta, Tekstil Ürünleri Geri Dönüşüm Kumbarası” konuldu. Bu kumbaralara ayakkabı, çanta, elbise, perde, nevresim, aksesuar, oyuncak ve tekstil ürünleri atılıyor. Haftanın belirli günlerinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ait araçlarla atıklar toplanıyor.

Son Güncelleme: 09.12.2020 09:31
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