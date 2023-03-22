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Vertice 'ye Görkemli Açılış,Kurdelayı Başkan Hançerli Kesti (VİDEOLU)

Yönetim Kurulu Başkanlığını Sanayici İş İnsanı Harun Alhun'un yaptığı Vertice Tekstil A.Ş.'nin üretim tesisi açılış kurdelasını Avcılar Belediye Başkanı Av.Turan Hançerli Yaptı. Birçok sanayici iş insanı, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu başkanının hazır bulunduğu açılışa sanatçılar Hasan yılmaz, Deniz Toprak ve Murat Övüç'te mink bir konser verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2023 Çarşamba 08:58
Vertice 'ye Görkemli Açılış,Kurdelayı Başkan Hançerli Kesti (VİDEOLU)
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VERTİCE YÖNETİM KURULU BAŞKANI HARUN ALHUN ÜKEMİZİ KURTARACAK EN ÖNEMLİ ÇALIŞMA ÜRETİM VE İHRACATTIR DEDİ

Fabrika binasının girişinde dualar eşliğinde çok sayıda sanayici ve iş insanın hazır bulunduğu açılışta kurdelayı Avcılar Belediye başkanı kesti. Şirketin yönetim kurulu başkanı Harun Alhun yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi ”Öncelikle üretim tesisimizin açılışına gelerek bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize Alhun ve Vertice ailemiz adına teşekkür ederim. Bizler yıllardır yurt dışına fason olarak Tekstil ürünleri üretim ihraç ediyoruz. Bundan sonra kendi markamız olan Vertice adına da üretim yapıp ihraç edeceğiz. Biz ülkemizin önünü açacak çalışmanın üretim ve ihtacat olduğunu inanıyoruz ve bunun için var gücümüz ile çalışıyoruz dedi.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI SEDAT ALHUN’ DA ŞUNLARI SÖYLEDİ…

Firmamız 2019 yılında kurulmuş olup iplikten nihai ürüne kadar tüm üretim süreçleri kendi bünyesinde yapılmaktadır. Üretimimizi 2850 M2 alanda kumaş üretimi yapılarak,4500 m2 alanda da konfeksiyon üretimi yapılmaktadır.

Toplam bu süreçte 415 kişilik bir ekiple aylık 350.000 kg civarında kumaş üretimi ve 400.000 adet de konfeksiyon üretimi gerçekleştiren bir tesistir.

Öncelikle kalite odaklı müşteri memnuniyetini hedef alan vizyon ile markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Balkanlar ve İskandinav ülkelerinde 110 mağaza da ürünlerimiz satışa sunuldu.

Afrika pazarında 6 ülkede 80 mağaza da Nisan ayında satışa sunuyoruz.

Pazar misyonumuz %30 yurtiçi % 70 yurtdışı satışı şeklinde planlanmaktadır.

Bende mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan başta Acılar Belediye başkanı sayın Turan Hançerli başta olmak üzere herkese kendim ve şirketim adına teşekkür ederim dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 22.03.2023 09:22
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