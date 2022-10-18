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Uzattığımız elimiz havada kaldı…

Basın ve Kamuoyuna; Şirketimizle Belediye-İş Sendikası arasında 22.06.2022 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış ilgili sendika kararı doğrultusunda bugün itibari ile grev süreci başlatılmıştır.

18 Ekim 2022 Salı 14:16
Uzattığımız elimiz havada kaldı…
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Toplu iş sözleşmesi süreçlerinde genellikle uzlaşmaz tavır sergileyenin işveren olduğu dünyamızda Belediyemizdeki görüşmelerde anlaşılmaz bir şekilde uzlaşmayan taraf sendikanın Ankara’daki yöneticileri olmuştur. Bu tutum oldukça manidar ve hayatın olağan akışına aykırıdır.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Sosyal demokrasi anlayışımız gereğince sendikanın grev kararına saygı duyuyoruz. Yine sendikadan en temel hak olan çalışma hakkına saygı duymasını bekliyoruz. 

Günümüzün ağır ekonomik koşulları karşısında tüm emekçilerimizi korumak ve aynı zamanda Avcılar halkımızın huzur ve güven içinde hizmet almalarını sağlamak üzere tüm çaba ve imkanlarımızı seferber edeceğiz. 

Çalışma arkadaşlarımızın haklarını vermek için tüm iyi niyetimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Aynı iyi niyet ve kararlılığı da sendikadan bekliyoruz.

Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

Son Güncelleme: 18.10.2022 14:16
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