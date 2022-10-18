Uzattığımız elimiz havada kaldı…

Toplu iş sözleşmesi süreçlerinde genellikle uzlaşmaz tavır sergileyenin işveren olduğu dünyamızda Belediyemizdeki görüşmelerde anlaşılmaz bir şekilde uzlaşmayan taraf sendikanın Ankara’daki yöneticileri olmuştur. Bu tutum oldukça manidar ve hayatın olağan akışına aykırıdır.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Sosyal demokrasi anlayışımız gereğince sendikanın grev kararına saygı duyuyoruz. Yine sendikadan en temel hak olan çalışma hakkına saygı duymasını bekliyoruz.

Günümüzün ağır ekonomik koşulları karşısında tüm emekçilerimizi korumak ve aynı zamanda Avcılar halkımızın huzur ve güven içinde hizmet almalarını sağlamak üzere tüm çaba ve imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Çalışma arkadaşlarımızın haklarını vermek için tüm iyi niyetimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Aynı iyi niyet ve kararlılığı da sendikadan bekliyoruz.

Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.