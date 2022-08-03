Uluslararası Yüzme Yarışları'nda 13 Kupa Avcılar'ın

Avcılarlı Sporcular Uluslararası Kulvarda

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 400 sporcu, Zonguldak’ta ‘3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları’nda kulaç attı. Karadeniz Ereğli’de düzen yarışmalara Avcılar’dan 37 sporcu katıldı. 3 farklı kategoride kıyasıya mücadele veren Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Triatlon Takımı ve Kent Kültür Kalkınma Derneği 3K Triatlon sporcuları 13 madalya ile döndü.

Hançerli, “Kendi rekorumuzu da geçmiş olduk”

13 Madalya ile Avcılar’a dönen sporcuların ilk adresi Avcılar Belediye Başkanlığı oldu. Belediye Başkanlığı makamında sporcular ile buluşan başkan Turan Hançerli; Avcılarlı sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Sporcularımızla katıldığımız her branşta tarihi başarılarla dönüyoruz. Bir çok alanda olduğu gibi yüzmede de kentimizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ettiler. Çok mutluyuz. Bu sonuç ile kendi rekorumuzu da geçmiş olduk. Avcılarımızı başarılarıyla en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sporun ve sporcuların her zaman yanındayım.” dedi.

3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları’nda Derece Yapan Sporcular;

Oktay Erdoğan 1.

Tina Yousefi Monazah 1.

Ayşe Uzun 2.

Ahmet Çelik 2.

İsmet Karasüleymanoğlu 2.

Mutlu Çimiç 2.

Serkan Şahsi 2.

Burak Şahin 2.

Bünyamin Çelepkolu 2.

Betül Tezel 3.

Çağatay Cengiz 3.

Mustafa Şener 3.

Oktay Yılmaz 3.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA