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Turan Hançerli, 10 Kasım'da Atatürk'ü Evinde Andı

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Avcılar’daki Atatürk Evi’ni ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Kasım 2020 Çarşamba 11:47
Turan Hançerli, 10 Kasım'da Atatürk'ü Evinde Andı
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Atatürk'ün odasını ziyaret ederek çiçek bırakan Hançerli, “Yaktığın meşale yolumuzu aydınlatıyor. Açtığın yolda yürüyoruz. Kurduğun Cumhuriyeti ilelebet yaşatmaya söz veriyoruz” dedi.

Turan Hançerli ayrıca Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına sosyal medya hesapları üzerinden bir video yayınlandı. Atatürk’ün sevdiği şarkılardan olan “Ankara’nın Taşına Bak” isimli eseri kendi sesinden okuyan Hançerli, videoyu “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Avcılarımızın her bir köşesinde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.” notu ile paylaştı.

Başkan Hançerli’nin talimatıyla restore edilen Atatürk Evi Müzesi, 10 Kasım itibari ile ziyarete yeniden açıldı. Ambarlı Mahallesi’nde bulunan ve Atatürk’ün anısına bir salon, bir misafir odası, bir mutfak, hizmetli odası ve bir çalışma odası olarak düzenlen müze evini her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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