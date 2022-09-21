Makam aracını bıraktı bir günde 24 bin adım attı

Hançerli’den 24 Bin Adım

i İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Bir Avrupa Komisyonu girişimi olan ve her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl da Avcılar’da unutulmadı. Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması olan “Sürdürülebilir Ulaşım Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” konusunda farkındalık yaratmak isteyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli bir gün boyunca makam aracını kullanmadı. Evinden belediyeye yürüyerek giden Hançerli, tüm gün boyunca çalışmalarını ve ziyaretlerini yürüyerek yaptı. Araçsız ve yaya olarak saha çalışmalarını yerinde inceleyen Avcılar’ın başkanı gün boyu 24 bin adım attı. Ziyaretleri sırasında esnaf tarafından tebrikle karşılaşan Turan Hançerli; “Bugün sabah evden çıkarken araç kullanmadık. İşe yürüyerek geldim, sahadaki çalışmalarımızı da yürüyerek yapıyoruz. Tabi büyükşehirlerin en büyük sorunu trafik ve yolda geçen zaman. İşlerimize yürüyerek gidip gelemememiz nedeniyle aslında sağlıkla ilgili de problemler yaşıyoruz. Daha fazla hareket, daha fazla yürüme, daha fazla araca bağımlılığı azaltmak gerek. Mesafe uzuyorsa bisiklete binmek lazım. Vatandaştan halktan bu talepler arttıkça da yöneticiler yollarda, kaldırımlarda buna daha fazla dikkat edeceklerdir.” dedi

Avcılar’da Avrupa Hareketlilik Haftası

Avcılar Belediyesi her yıl olduğu gibi bu sene de Avrupa Hareketlilik Haftası’nı unutmadı. “Sen de harekete geç, Şehrini Kucakla” sloganıyla Avcılarlılara çağrı yapan Avcılar Belediyesi tüm komşularını; etkileşime, birlikte üretmeye ve daha çok harekete davet etti. Düzenlenen etkinliklerin ilk adresi ise Denizköşkler Plajı oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla sahilde buluşan yüzücüler kulaçlarını daha temiz bir dünya için attı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler 21 Eylül Çarşamba günü de devam edecek. Saat 18.00 itibariyle Denizköşkler Plajı’nda bisikletleri ile buluşacak vatandaşlar önce pedallarını daha temiz bir Avcılar için çevirecek ardından da daha yaşanabilir bir dünya için koşu düzenleyecek.