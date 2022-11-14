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Kılıçdaroğlu Avcılar Modelini Yerinde İnceledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek olan “Avcılar Modeli” projesi ile yenilenen Birlik Apartmanındaki daire sakinlerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Avcılar Belediye Başkanı Tuıran Hançerli tarafından başlatılan Türkiye ye örnek olan kentsel dönüşümde “Avcılar Modeli” çalışmalarını yerinde inceledi. Avcılar Modeli kapsamında yenilenen Ambarlı Mahallesi Boyacı sokakta bulunan Birlik Apartmanı sakinlerini ziyaret etti. Birlik Apartmanı sakinleriyle sohbet eden Kılıçdaroğlu vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Kasım 2022 Pazartesi 10:45
Kılıçdaroğlu Avcılar Modelini Yerinde İnceledi
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Kılıçdaroğlu’na, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Avcılar Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti.  Kılıçdaroğlu, Ambarlı mahallesi Boyacı sokakta bulunan Birlik Apartmanı’nda yaptığı incelemelerin ardından Avcılar Belediyesi Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezi’nde, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından gerçekleştirilen "Kentsel Dönüşümde Avcılar Modeli" başlıklı sunumu dinledi.

Tek Tek Tüm Avcıların Yapı Analizini Yaptık

Kentsel Dönüşümde Avcılar Modeli sunumunu gerçekleştiren Avcılar Belediyesi Başkanı Turan Hançerli, göreve geldiğimizde tek tek tüm Avcıların yapı analizini yaptık. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, Avcılarımızda pilot olarak başlayan yapı stoğu analizini gerkeşleştirdi. Yaptığımız çalışma ve değerlendirmelerde 2 binadan birinin yenilenmesi gerekiyor. Biz yüzde 30 civarinda binaların yenilenmesini tamamladık. 

“ 2 yılda 20 bin konut yeniledik”

Hançerli, Kentsel Dönüşümde Avcılar Modeli prpjesiyle şuan da 1759 bina kentsel dönüşümden yararlandı. 2 yılda 20 bin konut yeniledik. Mutsuz insan bırakmadık. “ dedi.  Hançerli'nin sunumunun ardından konuşan Kılıçdaroğlu, Büyük Marmara Depremini yaşamış bir ülke olarak siyaset kurumunun önünde ciddi bir görev var. Depremden ders çıkarıp daha fazla can ve mal kaybını önlemek amacıyla harekete geçmek ve riski olabildiğince kısa süre içerisinde minimize etmek. Eğer insana saygılıysanız. Bir kente saygılıysanız var olan riski azaltmanız gerekiyor. Kaynaksa kaynak yaratmanız gerekiyor. 

Bir risk ortaya çıkarsa bu riski masaya yatıracak olan çözüm üretecek olan o devletin liyakatli kadrolarıdır. Seçilen bir belediye başkanı kendi yönettiği beldede yaşayan halkı korumak zorunda. Riski biliyor ve görüyor. Ama kimse bir adım atmıyor. Tam tersine engeller çıkarılıyor belediye başkanlarına. Oda bulduğu bir yöntemle sorunu çözmeye çalışıyor. Önemli miktarda Avcılarda yıkılacak olan binaların büyük bir  kısmı inşa edildi. Bir uyum içinde yapıldı. Bugün belirli sokakları gezdik daha önce bazı yıkılan binaları yerinde görmüştüm. Önemli aşamalar kaydedildi.

Avcılarda yeni bir hayatın başlamasını sağladığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.  Bugün bir eve ziyaret gittiklerini söyleyen Kılıçdarooğlu; Avcılarda yeni bir hayatın başlamasını sağladığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.Deprem öncesi yaşadıklarını anlattılar. Deprem sırasında yaşadıklarını anlattılar. Bugünde yaşadıklarını anlattılar. 


Depremden korkmadıklarını söylediler. Evimizde rahat ve huzur içinde oturuyoruz dediler. Evlerini terk edip tekrar eski komşularıyla bir araya geldiklerini ifade ettiler. 20 yıldır aynı komşularla şimdi bir aradayız dediler. Kendi kültürlerini,arkadaşlarını, komşuluk ilişkilerini aynı şekilde büyük bir heyecanla keyifle duygu ile yönetiyorlar. Hepinizin önünde belediye başkanımıza teşekkür ederim dedi. 

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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