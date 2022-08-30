Kazada İki Kolunu Kaybeden Belediye Başkanı Boğaz'ı Yüzerek Geçti

18 yaşında geçirdiği kaza nedeniyle iki kolunu kaybeden ve Türkiye’nin ilk engelli başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 55 ülkeden 2 bin 465 yüzücünün yarıştığı ve dünyada Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katıldı, Boğaz'ı yüzerek geçti.

"Çok mutlu ve gururluyum"

Bu yıl ikinci kez yarışmaya katılan Turan Hançerli;“Çok önemli bu yarışta binlerce insanla Anadolu’dan Avrupa’ya bu defa köprü ile tekne ile değilde yüzerek geçtik. Tabi mutluluk verici keyif verici. Dalga veya hava değişiyor, akıntı değişiyor. Akıntıyla ve dalgalarla boğuşarak Kuruçeşme'de buluştuk. Her sene değişik bir suyla karşılaşıyoruz. Bu yarışmanın da boğaz geçişinde en önemli özelliği galiba bu. Her yıl hatta her saatte akıntı farklılık gösteriyor, değişiklik gösteriyor. Çok mutlu ve gururluyum ” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA