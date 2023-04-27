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İstanbul'un İlk ve Tek Ekolojik Çocuk Parkı Avcılar’da Açıldı

Avcılar'da, İstanbul'un ilk ve tek Ekolojik Çocuk Parkı'nın açılışı gerçekleşti. Avcılar Paşaeli Piknik Alanı’nda yaklaşık 9.000 metrekare alanda hizmete açıldı. Açılış programı Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, projenin paydaşı İNSEV Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Atakan Öngen’in konuşmalarıyla başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2023 Perşembe 15:57
İstanbul'un İlk ve Tek Ekolojik Çocuk Parkı Avcılar’da Açıldı
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Avcılar ve İstanbul'lu hemşehrilerimizin büyük ilgi gösterdiği bu açılışta Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli bir konuşma yaparak "Çocuklarımız geleceğimiz; onlara esenlikle yaşayabilecekleri bir gelecek bırakmak ise en ulvi görevimiz." dedi. Başkan Hançerli ekoloji parkımızı, Avcılar’a ve İstanbul'umuza kazandırırken bu bilinçle yola çıktık. Toprağı ve doğayı öğrenmek, emekle ekilen tohumların büyüdüğünü görmek; dünyaya, insana ve yaşadıkları şehre bakış açılarını değiştirerek çocuklarımızı hapsettiğimiz büyük betonların dar dünyalarından çıkarmayı sağlayacaktır.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Çevre ve doğayı tahrip eden, tamamen maddi çıkarlara indirgenmiş, tüketici bir sisteme karşı çocuklarımızın da kendi dünyalarını kurarken, dayanışmacı, adil eşitlikçi, erdemli, müşterek bir hayat kurmak adına onlara da ilham verici olacaktır. Bir baba olarak, kendi kızlarım için ne düşünüyorsam bu kentin her bir çocuğu için aynı hayali kuruyorum. Çocuklarımız bu parkta gözlem kulesinde kuşları gözlemleyerek kuşların serüvenini öğrenecek. Toprağa tohumlar ekerek değişimi, bereketi, sabrı bizzat doğadan öğreneceklerdir. Bugün günümüzde, bütün dünyanın tartıştığı mutlak surette öne çıkarılması gereken döngüyü anlamak, atıkları ve kompost uygulamaları yağmur hasatını bizzat deneyimleyerek yaşamak çocuklarımızın çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılıklarını arttırmak bizim vazifemizdir.

Çocuklarımız bu ekolojik parkta doğaya uyumlu bungalov atölyelerde yaratıcılıklarını geliştirecek, doğa ve felsefe bağlantısını öğrenecek.

Atamızın çocuklarımıza armağan ettiği eşsiz mirasımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bu armağanı hazırladık, bu açılışı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Doğa üretmeyi, paylaşmayı, müşterek bir hayatı birlikte ve dengeli tüketmeyi öğretir. Ekolojik çocuk parkımız hayırlı olsun.” dedi.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Atakan Öngen; “Başkanımız bu proje için herhangi bir destek almasa da tek başına hayata geçireceğinin sözünü verdi ve bugün buradayız. Burası çok güzel bir ekolojik park oldu. Çocuklar burada bol bol oyunlar oynayacaklar. Ekolojinin, ekosistemin parçası olan her paydaşla bir arada vakit geçirmeleri bizi çok mutlu edecek. Başta belediye başkanımız sayın Turan Hançerli olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

İnsan Sağlığı Eğitim Vakfı (İNSE) Onursal Başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan; ”Sevgili çocuklar, değerli arkadaşlar; eğitim ormanın içinde, bahçenin içinde, kentin içinde dolaşılarak olur. Ekolojik eğitim çocuk parkı hayalimiz vardı. Projeye Avcılar Belediyesi ile birlikte başvurduk, ikinci aşamada kaldı. Belediye başkanımız sayın Turan Hançerli’nin kararlılığıyla bu proje gerçekleşti. Bu proje geleceğimiz için, çocuklarımız için tüm gezegenimiz için çok önemli. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bütün çocuklar adına da teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.” dedi.

Açılış programına katılan yüzlerce Avcılarlı çocuk ekolojik parkın içerisinde yer alan atölyelerde unutulmaz deneyimler yaşadılar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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