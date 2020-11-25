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İmamoğlu Ve Hançerli Avcılar'daki Kentsel Yenileme Çalışmalarını Yerinde İnceledi

​​​​​​​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkan Av. Turan Hançerli ile birlikte Avcılar’da yürütülen kentsel yenilenme çalışmalarını yerinde inceledi. Avcılar’ın en eski yerleşim yerlerinden olan Reşitpaşa Caddesi üzerindeki yenilenme çalışmalarını inceleyen İmamoğlu, “Yaptığınız iş çok değerli daha da hızlandırılmasını istiyorum ”dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Kasım 2020 Çarşamba 11:07
İmamoğlu Ve Hançerli Avcılar'daki Kentsel Yenileme Çalışmalarını Yerinde İnceledi
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İmamoğlu, Avcılar ve Silivri’de hızlı tarama yöntemiyle başlatılan riskli yapı tespit çalışmaları ve Turan Hançerli’nin “Hayat Kurtarma Hareketi” adıyla başlattığı kentsel yenilenme çalışmalarını inceledi.

İnceleme sırasında, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman kentin deprem dayanıklılığını somut verilerle ortaya koyabilmek ve riskli binaların depreme güvenli hale getirilmesini amaçlayan Yapı Tespit Taramaları çalışmasında bugün itibariyle Avcılar ve Silivri bölgesinde bin riskli bina tespit edildiğinin bilgisini verdi. 23 Haziran 2020 tarihinde başlayan ve Avcılar Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen çalışmaların bugün itibariyle Avcılar bölgesinde bin riskli bina tespit edildiğini belirten Kahraman, çalışmanın 2 ay içerisinde sonlandırılacağını söyledi.

İncelemeler sırasında yenilenme çalışmalarını yavaşlatan bürokratik sorunlar olduğu bilgisini alan İmamoğlu, “Bürokrasiyi azaltıp yenilenmeyi hızlandırmanın yolunu bulmamamız lazım” şeklinde konuştu.

İmamoğlu ve Hançerli saha gezisi sırasında pencerelerden seslenen vatandaşlarla da sohbet ederek kentsel yenilenme konusundaki soruları yanıtladı.

Saha gezisinin ardından Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki toplantıya katılan İmamoğlu ve Hançerli, burada deprem risk analizi hakkında bilgi aldı. Toplantıda İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Avcılar Belediyesi İştirak Şirketi AVBEL tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

“Bir yıllık süreç içerisinde 5 bin konut kentsel yenilenme sürecine girdi”

Toplantıda konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Av Turan Hançerli şunları söyledi;

Biz çokça çalıştık, çok yol kat ettik ama önümüzde hala uzun bir yol var. Sorun oldukça ciddi. Bu sorunu koordineli çalışarak birlikte aşabiliriz. Yıllarca unutulan deprem sorununu biz unutmamaya söz verdik. Unutmadığımızı da aradan geçen sürede gösterdik. Kararlıyız ve bu kararlılığımız neticesinde bir güven oluştu. Oluşan güvenle de Avcılar halkı hızla binalarını yenilemeye başladı. Bu konuda çokça yol kat ettik. Avcılar’da neredeyse bir yıllık süreç içerisinde 5 bin konut kentsel yenilenme sürecine girdi. Yaklaşık 65 bin konutu daha kentsel yenilenme sürecine katmak gibi bir görevimiz var. Bu görevi de İstanbul Büyükşehir Belediyemizin sunacağı katkıyla çok daha hızlı ve etkin şekilde yapacağımızı biliyoruz. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na desteği ve işbirliği için Avcılar halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

İmamoğlu’ndan Hançerli’ye teşekkür

Hançerli’nin ardından konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu;

Sıkı bir koordinasyon ve toplumun farklı kesimlerini ve paydaşlarını içine katan bir anlayışla sağlıklı bir süreç yönetiminin sağlandığını gördük. Bu manada Belediye Başkanım Sayın Turan Hançerli’ye, ekibine ve katkı sunan bütün paydaşlarına minnet duyuyorum. 10 binlerce insanın şimdiden huzurlu bir yuvaya kavuşmasını sağlamış oldular. Bundan daha manevi bir hizmet yoktur herhalde.

İmamoğlu, “İstanbul depremi konusu kesinlikle Türkiye’mizin bağımsızlık sorunudur”

İstanbul depremi İstanbul’un birinci konusu ve sorunudur. İstanbul depremi ne yazık ki 100 binlerce insanımızın canını tehdit etmektedir. İstanbul depremi konusu kesinlikle Türkiye’mizin bağımsızlık sorunudur. Biz bu konuyu çözmediğimiz takdirde her daim kapıda bekleyen düşman gibi bizi sürekli tehdit edecek bir husustur. Başından beri bu konuya bir seferberlik ruhuyla asılmamız gerektiğini ifade ediyorum. Buraya gelmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüştüm. Kendisine hem deprem konseyi konusunda hem Fikirtepe konusunda yaşanılan sorunların çözümü ile ilgili somut, net, kararlı bir şeklimizin ve şematik yapımızın olduğunu ifade ettim. Uygun gördükleri zaman diliminde bunu size aktarırız, bence hızlı yol almalıyız diye ifade ettim. Sayın Kurum da bana bunu hemen planlayacağını ve hızlı bir şekilde buluşacağımızı dile getirdi. Bu da beni çok mutlu etti.

Kaynak: İstanbul  Times Haber Ajansı (İTHA)

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