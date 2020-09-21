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İlk yüz yüze görüşme velilerle yapıldı

Avcılar Sultan Alparslan İlkokulu’nda yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesi velilerle bir araya gelindi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2020 Pazartesi 09:32
İlk yüz yüze görüşme velilerle yapıldı
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Pandemi nedeniyle açılışı 21 Eylül’e ertelenen yüz yüze yapılacak 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk ders zili yarın çalacak. Avcılar Sultan Alparslan İlkokulu’nda yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesi velilerle bir toplantı gerçekleşti.

İstanbul Times Haber Merkezi/  Tuba Tekin

Ana sınıfı ve birinci sınıflarda eğitim görecek öğrenci velilerinin katıldığı toplantıda söz konusu salgın hastalıktan korunmak için okul yönetimi tarafından alınan tedbirler anlatıldı.

İlk haftada seyrek sınıflarda eğitim yapılacağı, bu nedenle sınıf mevcutlarının ikiye ayrılacağı ve öğrencilerin yarısının sabah diğer yarısının ise öğleden sonra okula geleceği bildirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen toplantının sosyal mesafe kuralını uygun bir şekilde yapılması dikkat çekti.

HER TÜRLÜ TEDBİRİMİZİ ALDIK

Sultan Alparslan İlkokulu Müdürü Orhan Aydın, aylardan beri dünyayı etkisi altına alan salgından korunmak için yüz yüze eğitim öncesi bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Okullarının yapılan denetimler sonucu “Sağlıklı ve Temiz Okul” seçilerek “Beyaz Bayrak” almaya hak kazandığını belirten Orhan Aydın, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 2006 yılında imzalanan protokol çerçevesinde, toplum sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış nesiller yetiştirmek amacıyla düzenlenen ve sonucunda beyaz bayrak almaya hak kazanan okulların ödüllendirilmesi yapılmakta. Okulumuz yapılan denetimler sonucu Beyaz Bayrak almaya hak kazanmıştır. Kıymetlilerimiz olan öğrencilerimize her zaman daha iyisini sunmak gayretimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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