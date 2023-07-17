İBB’nin Cami İnşaatına Diyanet’ten Engel (Videolu)

Diyanet İtiraz Etti Mahkeme“dur” Dedi

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar 'da bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin bir minaresi yıkılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından cami’nin depreme dayanıklı olmadığı belirlen erek yeniden yapılmak üzere yıkımına karar verildi. Avcılar’ın girişinde ve merkezi alanda bulunan tartışmalara neden olan cami için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir cami ve vatandaşların geçişini kolaylaştıracak bir meydan projesi hazırladı. P roje, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 bin kişilik olmadığı gerekçesiyle engellendi. Eski hali yaklaşık bin kişilik olan camiyi, 2 bin 925 kişiye hizmet verecek şekilde tasarlayan İBB'nin cami projesi “mescit” olarak nitelendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı dava sonucu cami inşaatı Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11 Temmuz 2023 tarihli ara kararı ile durduruldu. Kararda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek imara yönelik her türlü proje, etüt çalışması ve inşaat faaliyeti ve ihale işlemlerinin durdurulmasına” hükmedildi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Avcıar -İstabul

Durdurma Kararına Tepki

Mahkeme tarafından alınan durdurma kararına itiraz eden CHP İstanbul Milletvekilleri; Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile İBB Meclis Üyeleri basın açıklaması gerçekleştirdi. Avcılar E-5 kenarında bulunan cami inşaatında yapılan açıklamaya; CHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya, CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım, Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı Uğur Çam, Saadet Partisi Avcılar İlçe Başkanı Şaban Yılmaz’ın yanı sıra bir çok Sivil Toplum Kuruluşu da destek verdi.

Hançerli: Bu cami burada yapılacak lütfen engellemeyin!

Camii inşaatı önünde açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Camii ile ilgili çok konuşma oldu, “cami yapmıyorlar” denildi. Biz bugün belgeli olarak caminin yaptırılmadığını anlatmak için buradayız. Yıllar önce sayın başkanımız Ekrem İmamoğlu caminin tamamını yapacağını, hiçbir para vermeden diyanete teslim edeceğim demesine rağmen yıllardır engelleniyor. Bugün elimizde Diyanetin cami inşaatının durdurmaya ilişkin, cami yapmamıza engel olan bir karar var. Caminin inşaatına başlamak için yaklaşık bir aydır ekiplerimiz geliyor. Sabah altıda da geldi yapmaya çalıştı fakat bir karşı duruşla karşılaştı. Bir olumsuzluk yaşanmaması için sağ duyulu davrandılar. En sonunda bu ayın 13’ünde bize bir mahkeme kararı geldi. İBB camiyi yapmak istemiş, inşaatına başlamış ama ‘yapamazsınız, durun' diye bir kararla karşı karşıya kaldık. Arsa İBB'ye ait. İBB arsayı, üzerine cami yaparak Diyanet'e teslim etmek istiyor. Bu camiyi yapmak istiyoruz engellemeyin. Dini siyasete alet etmeyin” dedi.

“ İBB cami yapmak istiyor, diyanet engel oluyor.”

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de mahkeme kararını paylaşarak “İleride telafisi imkansız zararlara sebebiyet vereceği gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararı alındı. Cami yapımı telafisi imkansız zarara neden olacakmış. Vatandaşa hizmetin partisi olmaz, siyaset böyle yapılmaz. İBB cami yapmak istiyor, Diyanet İşleri Başkanlığı engel oluyor. Bu yanlıştan umarım acilen dönerler. İBB gereken hukuki başvuruları yaptı” diye konuştu.



CHP Milletvekili Özgür Karabat ise proje tamamlandığında camiyle birlikte trafik saatlerinde Avcılar'ın en yoğun yerine meydan ve altgeçit de kazandırılmış olacağına dikkat çekerek “Mahkeme kararında mescit yapıldığı söyleniyor. Yeni caminin açık ve kapalı alanı, eskisinden daha fazla. Mescit değil cami yapılacak. 10 ay gibi kısa sürede yapılması taahhüdü verildi. Diyanet engel oluyor. Cami yaptırmak bu ülkede kimin tekelinde? Bunu İBB de Diyanet de yapabilir. Kendilerinden başkasının Müslüman olmadığını düşünüyorlar” dedi.