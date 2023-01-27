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İBB, 6’ncı Kent Lokantası'nı Avcılar'da Açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 6. Kent Lokantasını Avcılar’da hizmete açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış öncesi Avcılar Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Turan Hançerli ile makamında bir süre sohbet etti. Daha sonra birlikte açılışa geçen İmamoğlu ve Hançerli, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ocak 2023 Cuma 11:36
İBB, 6’ncı Kent Lokantası'nı Avcılar'da Açtı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6’ncı Kent Lokantası’nı, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Avcılar’da açtı. Merkez Mahallesi Şamlı Sokak 33 numarada açılan Kent Lokantası’nın ilk tabldotlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dağıttı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, CHP milletvekili Turan Aydoğan, CHP İlçe Başkanı Erdal Nas, İYİ Parti İlçe Başkanı Serkan Yalım ve CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın eşlik ettiği İmamoğlu, öğle yemeğini, çoğunluğu öğrencilerden oluşan bir grupla birlikte yedi. İmamoğlu, dışarıda toplanan vatandaşların yoğun ilgisini karşılıksız bırakmayarak, sandalye üzerinde kısa bir konuşma yaptı.

“AVCILAR’A BELEDİYE BAŞKANIMIZLA GÜZEL HİZMETLER SUNMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ”

Altıncı Kent Lokantası’nı Avcılar’da açmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Beş tanesinden, tam 300 bin kişi faydalandı son 4-5 ayda. Gönül başka ihtiyaçları karşılamayı dilerdi, isterdi ama ne yazık ki ekonomik sorunlar, insanlarımızın düşük fiyatla daha iyi beslenmesine dönük ki öncelikle öğrencilerimiz, onlara çok güzel bir hizmet oldu bu.

Burada gençlerin hararetini görünce de çok mutlu oldum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün Avcılar'a, Belediye Başkanımızla birlikte, güzel hizmetler sunmanın yoğun gayreti içerisindeyiz. Marmara Caddesi, E-5 girişindeki meydanımız, Sahil Parkı, tümden Avcılar’a yakışan, yıllardır dokunulmamış yerleri en iyi şekilde çözme gayreti içerisindeyiz. Bu bölgenin en büyük müjdesi, tabii ki Sefaköy- Beylikdüzü metrosu olacak. Yoğun çaba içerisindeyiz.

Israrla bakanlık, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı’na almıyor. Ama zaten gidecekler, az kaldı, gidecekler. Ondan sonra, memleketimizin her köşesine eşit hizmet sunmayı, milletimizin çıkarına iş yapmayı, ahlaklı, vicdanlı bir biçimde sürdürmeyi, ülkemize hep birlikte ispat edeceğiz. Şunu söyleyelim: Bu memleketin çocukları, gençleri, kadınları, erkekleri çok umutlu olsun. Bu ülkenin tapusu, 86 milyon insana aittir, bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir. 86 milyon kişiye aittir. Bu milletin tapusunu, tekrar millet devralacak. Hepinize güzel günler diliyorum. Her şey çok güzel olacak. Sevgiyle, saygıyla kalın.” İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında Avcılar’dan ayrıldı.

SADECE KADINLAR ÇALIŞIYOR

Sadece kadınların istihdam edildiği Kent Lokantaları’nın menüleri, İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanıyor. Kent Lokantaları’nda 4 çeşit yemek 29 TL’den, meşrubat 5.5 TL, tatlı 7 TL, su da 1 TL’den satılıyor. Sayıları 5’e ulaşan Kent Lokantaları Çapa, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ve Avcılar’da hizmet veriyor.

MİTİNG GİBİ LOKANTA AÇILIŞI OLDU 

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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