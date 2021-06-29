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Hançerli Verdiği Sözü Tuttu : Yeşilkent'in İmar Sorunu İBB Meclisi'nde

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, göreve gelmeden önce verdiği sözlerden birini daha hayata geçirmek için çalışmalarını tamamladı. Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nin uzun yıllardır süren imar planı sorununda sona yaklaşıldı. Hançerli, “ Bu planla birlikte Yeşilkent, altyapıyla, yürüyüş alanlarıyla, caddesiyle sokağıyla, parkıyla tastamam bir mahalle haline gelecek” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Haziran 2021 Salı 19:09
Hançerli Verdiği Sözü Tuttu : Yeşilkent'in İmar Sorunu İBB Meclisi'nde
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi çalışanlarının yürüttüğü Yeşilkent Mahallesi Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin çalışmalar tamamlanarak değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İBB Meclisine iletildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Nazım Plan kararlarının Yeşilkent halkı ile paylaşılması ve birlikte değerlendirilmesi amacıyla 26 Haziran 2021 tarihinde bir toplantı düzenledi. Toplantıda yaklaşık bir yıldır Yeşilkent Mahalle sakinlerinin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, yaşayan ve uygulanabilir bir plan yapılmasını sağlamak amaçlarıyla Yeşilkent İmar Planı Ofisi’nde yürütülen çalışmaların sonuçları halkla paylaşıldı.

Toplantıda konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli şunları söyledi:

“Yeşilkent halkı tapularına kavuşacak”

Yeşilkent 1/5000’lik İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyemize gitti ve meclis genel kurulunda İmar Komisyonuna sevk edildi. Hayırlı uğurlu olsun. Plan yasa gereği İBB’nin ilgili komisyonlarında tartışılıyor. Komisyon raporunu hazırlayacak ve yine İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanmak suretiyle umarım kısa süre içerisinde yürürlüğe girecek.

Bu imar planının önemli bir özelliği var. Bu imar planı İBB ve Avcılar Belediyesi çalışanlarının Yeşilkent’e yaklaşık bir yıldır kamp kurup, Yeşilkent halkının görüş ve önerileri ile katılımcı bir şekilde alması ile hazırlandı. Yeşilkent sizin, bu plan da sizlerin planı. Plana sahip çıkma zamanı. Plan sadece bir kişinin sorununu çözmek için yapılmıyor. Plan, tüm Yeşilkent’in sorunlarını çözmek için yapılıyor. Plan geldiğinde çocuklarımızın yürüyerek gidip gelebileceği okullara, parklara sahip olacağız. Yeşilkent diyince alt yapı sorunlarından çokça bahsediyoruz. Yol ve sokaklarımızdaki asfalt ve çökme sorunlarını biliyoruz. Bu planla Yeşilkent, altyapıyla, yürüyüş alanlarıyla, caddesiyle sokağıyla, parkıyla tastamam bir mahalle haline gelecek. Bunun yanı sıra sağlık ocağı, belediye hizmet binası sorunlarını da çözecek. Uzun yıllardır beklenen bireysel tapulara da Yeşilkent halkı bu planla kavuşmuş olacak.Planla birlikte korkmadan yaşayabileceğiniz, güvenli, sağlıklı binalara kavuşma şansınız olacak. Yapılarını gece gündüz kaçak yapmak zorunda kalmayacaksınız.

“ Önümüzde yeni sorumluluk ve görevler var”

Büyükşehirdeki ve Avcılar Belediyemizdeki arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çok çalıştılar, verdiğimiz sözü tutmamıza vesile oldular. Önümüzde yeni sorumluluk ve görevler var. Bir 1/5000lik İmar planımızın İBB Meclisi’nde onaylanmasını el birliği ile sağlamak. Hemen akabinde 1/1000’lik imar uygumla planımızı yapacağız. Onu da yürürlüğe sokacağız. Yeşilkent yenilenmeye, yeşilliğini güçlendiren bir kent olmaya başlayacak. Güveniniz için çok teşekkür ediyorum. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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