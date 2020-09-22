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Hançerli Ve Avcılar “Temiz Bir Dünya” İçin Yürüdü
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Hançerli Ve Avcılar “Temiz Bir Dünya” İçin Yürüdü

Avcılar Belediyesi, “Sıfır Emisyon”a dikkat çekmek için belediyeye yürüme ve bisiklete binme etkinliği düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2020 Salı 13:51
Hançerli Ve Avcılar “Temiz Bir Dünya” İçin Yürüdü
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Avcılar Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden Avrupa Haraketlilik Haftası’nın (16-22 Eylül) son günü olan “Arabasız Gün” kapsamında yürüme etkinliği düzenledi. Belediye çalışanları ve Avcılar halkının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte işe yürüyerek gitmeyi tercih edenlerin yanı sıra bisikletle gelmeyi tercih edenler de oldu.

 Hançerli, Evinden Yürüyerek Geldi.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Avrupa Haraketlilik Haftasının bu yılki teması olan “Sıfır Emisyon’ konusunda farkındalık yaratmak için makam aracını kullanmayarak evinden belediyeye yürüyerek geldi.  Hançerli’nin yürüyüşüne Avcılar halkı ve belediye çalışanları da katıldı.

Hançerli burada yaptığı konuşmada şunlara değindi;

“Hareketlilik haftası vesilesiyle yürüyerek geldik çalışma arkadaşlarımızla. Tabi büyükşehirlerin en büyük sorunu trafik ve yolsa geçen zaman. Yürüyemememiz nedeniyle işlerimize yürüyerek gidip gelemememiz nedeniyle aslında sağlıkla ilgili de problemler yaşıyoruz. Daha fazla hareket, daha fazla yürüme, daha fazla araca bağımlılığı azaltmak gerek. Mesafe uzuyorsa bisiklete binmek lazım. Vatandaştan halktan bu talepler arttıkça da yöneticiler yollarda, kaldırımlarda buna daha fazla dikkat edeceklerdir.”

Alınan bilgilere göre , Avcılar Belediyesi’nin tüm birimlerinde bugün gün boyunca zorunda kalınmadıkça araç kullanılmayacak.

Aspest Denetimlerine Yürüyerek Gidildi

Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığı açısından ciddi zararlar oluşturan asbest ve tehlikeli atıkların denetimlerine araç kullanmadan gerçekleştirdi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Raşit Fırat Deniz şunları söyledi;   “Vatandaşlarımızda farkındalık oluşturma amacıyla asbest denetimlerine Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında araç kullanmadan gidiyoruz. Bu sayede de ortaya ulaşım kaynaklı emisyon çıkarmamış oluyoruz. Dünyamız şu anda iklim krizi ile mücadele ediyor. Biz de Avcılar Belediyesi olarak hem sürdürülebilir enerji planlarımızla hem de iklim değişikliğine karşı mücadele eylem planlarımızla bu mücadeleye destek veriyoruz. Ulaşım gibi çok yüksek emisyon harcanan kalemlerde azatlıma gitmeyi, insanları bu şekilde bilinçlendirmek ve insanları araçsız kullanıma teşvik etmeyi amaçlıyoruz.”

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