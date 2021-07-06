Hançerli Meclis Toplantısında Cumhurbaşkanı'na Seslendi !

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki günlerde Avcılar’daki deprem sorunu ve Kanal İstanbul projesi konusundaki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Hançerli şunları söyledi;

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Kanal İstanbul projesi ile Avcılar’da depreme güvenli yapı inşasını birleştiren bir açıklama yaptı. Avcılar ve İstanbul’daki değişik ilçelerdeki riskli yapılarla ilgili sorunların bu şekilde çözüleceğine ilişkin görüş beyan etti. Avcılar’ın seçilmiş Belediye Başkanı olarak buradan Sayın Cumhurbaşkanımız’a birkaç sözümü ifade etmek istiyorum. Avcılar yüzlerce yılı aşmış, kültürü ile tarihi ile oturmuş bir kent. Kendi değerleri ve kendi özel durumu var. Elbette Avcılar’da Türkiye’nin neredeyse yüzde 80’i gibi deprem bakımdan belli riskler taşıyor. Bu riskler yüzlerce yıldır biliniyor. Koca Mimar depremi dikkate alarak yapılarını yapıyor. Biz 1999 depremi ile deprem gerçeği ile adeta tanıştık. Aradan geçen 20 yıl içerisinde çok ciddi adımlar atılmadığını biliyoruz.

“Avcılar, dayanıklı kent olma yolunda ilerliyor”

Göreve gelir gelmez “20 yıl kaybettik 20 dakika kaybedecek zamanımız yok” anlayışıyla hızla çalışmalara başladık. Avcılar yenilenmeye, gelişmeye, güvenli konutlar inşasına başladı ve hızla ilerliyor. Gerçekten Avcılar’ın kentsel dönüşüm konusunda desteğe ihtiyacımız var. Hem de acilen. Avcılar halkının özellikle bu kriz döneminde hızlı yenilenme için ciddi desteğe ihtiyacı var. Ne zaman yapılacağı, ne zaman biteceği belli olmayan projeleri bekleyemeyeceğini ve bu konunun başka bir projenin malzemesi olmayacak kadar önemli bir konu olduğunu, Avcılar halkı ile birlikte biz güçlü, güvenli, dayanıklı bir kent inşası için var gücümüzle çalıştığımızı ve bu konuda hemen şimdi destek istediğimizi saygılarımızla iletmek isteriz. Destek ne olabilir sorusuna, Fikirtepe’ye 5 milyar harcandı, bize de hemen verilebilir diyebiliriz. Sıfır faiz diyebiliriz. Avcılarlılar yerinde dönüşümü çok sevdiler. Yerinde dönüşüm Avcılar’dan tüm Türkiye’ye yayılan bir model oldu. Bu modelimize destek istiyoruz.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)