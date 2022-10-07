Hançerli: İddialar asılsızdır. Biz camiyi yapacağız!

“Olaylar gerçeği yansıtmıyor”



Avcılar’da Ak Parti İlçe Başkanlığı Silivri depremi sonrası yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii için eylem yaptı. Camii’nin bulunduğu alanda buluşan bir grup vatandaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından camiinin yapımın engellendiğini iddia etti. CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte alana gelen Turan Hançerli kalabalığa seslenerek, olayın gerçeği yansıtmadığını ifade etti. AKP ilçe yöneticileri açıklama sırasında Turan Hançerli’nin konu hakkında açıklama yapmasına izin vermedi.

İstabul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner /Avcılar -İstanbul