Hançerli: İddialar asılsızdır. Biz camiyi yapacağız!

“Olaylar gerçeği yansıtmıyor”
Avcılar’da Ak Parti İlçe Başkanlığı Silivri depremi sonrası yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii için eylem yaptı. Camii’nin bulunduğu alanda buluşan bir grup vatandaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından camiinin yapımın engellendiğini iddia etti. CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte alana gelen Turan Hançerli kalabalığa seslenerek, olayın gerçeği yansıtmadığını ifade etti. AKP ilçe yöneticileri açıklama sırasında Turan Hançerli’nin konu hakkında açıklama yapmasına izin vermedi.
İstabul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner /Avcılar -İstanbul
“İmamoğlu Camiiyi yapacak”
Kendisine mikofonun verilmemesinin üzerine çıplak sesle gazetecilere açıklama yapan Turan Hançerli; “Buraya camii yapılmayacak sözleri tamamen yalandır. En çok camii yapılmasını biz istiyoruz” dedi.
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin açıklamasının tamamı ise şöyle; “Burası İBB’nin mülkiyetinde olan bir arazi. Bu arazinin üzerinde 2019 yılında gerçekleşen 5,8’lik Silivri depreminin ardından yıkılan bir cami ve müftülük binası var. Arazinin tamamı İBB’ye ait, Avcılar Belediyesi ile de davalık olan bir arazi. Burada sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile aynı fikirdeyiz. Burada Camii’nin yapılmasını istiyoruz. Burada Camii’nin yapılmasını istiyoruz, hatta yapmayı bile kabul ediyoruz ve müftülük binasının da başka bir yere taşınmasını istiyoruz. Çünkü orada bir meydan ve yol projesi var. Burada geçen ay AKP Meclis Grubu hiç görüşülmediği halde, buranın Milli Emlak’a devri için bir öneri sunup, oy çokluğuyla sadece kendilerinin oylarıyla, Avcılar belediye başkanına sormadan, İBB başkanına sormadan burayı Milli Emlak’a devretme girişiminde bulundular. Sayın başkanda bu kararı veto etti. Çünkü biz burada camii ve yol yapılmasını istiyoruz. Devredilmeye ihtiyaç yok çünkü Milli Emlak’ın ne yapacağını da bilmiyoruz. Bunun üzerine AK Parti Grubu muhtemelen; CHP, Ekrem İmamoğlu, Turan Hançerli “camii karşıtı” propagandası yapmaya çalışıyorlar. Bu gerçek dışı bilgiyi yayıyorlar. Camii cemaatinide kullanmak suretiyle bu yanlış bilgi üzerinden bir siyasi rant elde etmeye çalışıyor olabilirler. Biz de bu gerçeği ifade etmek için o toplantıya katıldık. AK Parti ilçe başkanın konuşmasını ve beyanlarını tamamlamasına müteakip biz de nezaket sınırları içerisinde bu konuyla ilgili görüş ve düşüncemizi seçilmiş bir belediye başkanı olarak ifade etmek istiyoruz. Bu ifade edilen bilgi gerçeği yansıtmıyor ifadesini kullandık. Mikrofon bize verilmedi. Ama bende çıplak sesle mikrofonsuz bir şekilde tüm gerçeği tüm doğruyu ifade ettim. Bunun üzerine grup dağıldı. Buradaki gerçek dışı bir bilgiyle toplumun dini duygularını kullanmak suretiyle yanlış siyaset yapılmasına yanlış propaganda yapılmasına engel olmak istedik. Çünkü ülkemiz dini duyguların siyasete alet edilmesinden siyasete konu edilmesinden çok çekti. Genel başkanımızında dediği gibi camiye, kışlaya ve eğitime siyasetin girmemesi lazım. Halkın ihtiyacı neyse onu karşılamamız lazım. Burada halkımızın Avcılarlı hemşehrilerimizin camiye ihtiyacı var. Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin yerine yine en kısa zamanda bu caminin yapılmasını istiyoruz. Eğer müftülük müsaade ederse uygun görülürse Ekrem İmamoğlu yapacak. “ dedi.