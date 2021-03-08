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Hançerli, “ Hedefimiz Bu Yıl İçerisinde 10 Bin Konutun Kentsel Dönüşüme Girmesi”

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, belediyenin YouTube kanalı üzerinden yayınlanan “Sosyal Medya Buluşmaları” programında Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2021 Pazartesi 11:26
Hançerli, “ Hedefimiz Bu Yıl İçerisinde 10 Bin Konutun Kentsel Dönüşüme Girmesi”
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Deprem haftası kapsamında düzenlenen programın moderatörlüğünü Başkan Hançerli yaptı. Görür ve Mahruki, Hançerli'nin sorularını yanıtladı.

İstanbul Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan programda, Türkiye’de deprem gerçeği ve Avcılar'da depreme hazırlık için atılan adımlar konuşuldu.

Bilim insanlarının devletten deprem konusunda bir destek göremediklerini belirten Naci Görür: “Ülkeyi yönetenler depremi bizim gözümüzle görmüyorlar. Biz bugün Türkiye’de nerede deprem olur, periyot olarak ne zaman olur, nasıl olur, ne büyüklükte olur?, olursa ne kadar insan ölür ne kadar insan yaralanırı doğruya yakın bir boyutta söyleyebiliriz. Daha deprem gelmeden devlet ve hükümete bu bilgileri verebiliyorsak o halde ne bekliyoruz?” şeklinde konuştu.

Deprem güvenli bir kent inşa etmek için sahaya inip çalışmalar yürütmek gerektiğinin altını çizen Görür; “Depreme hazırlı için halkı bilinçlendireceksiniz, kentin alt yapısını güçlendireceksiniz, yolları düzenleyeceksiniz, halkla beraber ekonomik ama dayanıklı konutların hızla inşa edilmesini sağlayacaksınız.” dedi.

2021 yılında 10 bin konut kentsel dönüşüme girecek

Programda konuşma yapan Hançerli, Avcılar'da 1320 bina kentsel dönüşüm sürecine girdiğini 6 bin konutun ise başvuru sürecinde olduğunu belirterek, “ Bu yıl önümüze bir hedef koyduk. Yıl içerinde 10 bin konutu kentsel dönüşüm sürecine dahil edeceğiz.” dedi.

Hançerli'nin “Deprem sonrasına hazır mıyız?” sorusunu yanıtlayan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, “ Maalesef hazır değiliz. Sadece 17 bina yıkılan İzmir depreminde de bunu gördük. Her enkazın başında 300-400 tane kurtamacı vardı. 17 enkaz için 7 bin personel çalıştı. Beklenen İstanbul depreminde ise böyle bir lüksümüz olmayacak.” yanıtını verdi.

Hançerli, “Güvenli yapı stoğunu arttırmak, deprem sonrası kriz yönetiminden daha önemli”

Hançerli programın kapanış konuşmasında deprem öncesi hazırlıkların deprem sonrasındaki kriz yönetimininden çok daha önemli olduğunu belirterek şunları söyledi;

“Depremin vereceği zararı azaltmak için yapılması gerekenler var. Deprem sonrası kriz yönetimi için önemli çalışmalar yaptık. Fakat ne kadar iyi çalışırsanız çalışın orası çıkmaz sokak. Eğittiğiniz insanların dahi hayatta kalma şansının olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bu nedenle deprem öncesi hazırlık ve güvenli yapı stoğunu arttırmak ve güçlendirmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi

İstanbul Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 08.03.2021 12:48
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