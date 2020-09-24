Hançerli: Avcılar'da Yaşamı Yeniden Ve Eşit Şekilde Üreteceğiz

Sosyal adaleti ve eşitliği savunan belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüten Avcılar Belediyesi’nde Toplumsal Eşitlik Birimi kuruldu.

Toplumsal Eşitlik Birimi; ekonomik, sosyal ve kültürel ayrımcılıklara maruz bırakılan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli, azınlık, LGBTİ bireyler, göçmenler, mülteciler ve sığınmacılara yönelik hizmet politikalarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Avcılar Belediyesi, vatandaşlarının nasıl yaşadığını dert edinen bir belediyedir. Tüm çabamız; insan onuruna yaraşır yaşamlar sürdüren, insan onuruna yaraşır bir kent var edebilmek. Dolayısıyla zorda olanların, ayrımcılığa uğrayanların yanında olmaya devam edeceğiz. Yaşamsal haklarını savunacağız. Eşitlik birimizle ülkemizin kanayan yarası kadına ayrımcılık başta olmak üzere, yaşlılar, engelliler, çocuklar gibi dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulayarak yaşamın yeniden ve eşit şekilde üretilmesi için çalışacağız.” dedi.