Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Az Para İle Çok Reklam İstanbul Times’tan Başladı
Son Dakika
Az Para İle Çok Reklam...
'Tarihin en kötü ekonomisini yaşıyoruz'
Son Dakika
'Tarihin en kötü ekonomisini yaşıyoruz'
İmamoğlu'ndan RAkibi Binali Yıldırım'a Geçmiş Olsun Mesajı
Son Dakika
İmamoğlu'ndan Rakibi Binali Yıldırım'a Geçmiş...
Zeytinburnu Emniyet Binasının Temeli Atıldı
Son Dakika
Zeytinburnu Emniyet Binasının Temeli Atıldı

Hançerli 3. Bölge Belediye Başkanları Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ev sahipliğinde bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediye başkanları kentsel dönüşüm konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde olası riskler ve güvenli kentler oluşturulmasıyla ilgili sunum yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2020 Çarşamba 15:10
Hançerli 3. Bölge Belediye Başkanları Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
banner171

İstanbul 3. Bölge Belediye Başkanları Eylül Ayı Koordinasyon Toplantısı “Deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm” gündemiyle Avcılar Firuzköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

Toplantıya Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Esenyurt Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkanvekili Cemal Güneysu katıldı.

Toplantıya belediye başkanlarının yanı sıra ayrıca KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt müdür yardımcıları, İSKİ Genel Müdürü Selami Oğuz, Avcılar Belediyesi’nin iştirak şirketi AVBEL’in Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gökşin başkan yardımcıları, başkan danışmanları ve birim müdürleri da katıldı.

Kentsel dönüşüm faaliyetlerini sürdüren belediyelerin sorun, öneri ve çözümlerini, ortak akılla değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Hançerli, bir önceki toplantıda alınan kararlar ve uygulamalarına yönelik bilgiler verdi. Hançerli, “Bugün üzerine basılarak ifade edilen fikirlerden bir tanesi devletin mutlaka kentsel dönüşüm işinin içine girmesi gerektiğidir. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un yapı stoklarının erilmesine dair ifade ettiği “konut üretmektense stok tüketmek” söylemi önemli bir yaklaşımdır” şeklinde konuştu.

Belediye başkanları ve davetlilerin söz alarak kentsel dönüşüm faaliyetleri konusunda ilçelerinde yaşadıkları deneyimleri paylaştığı toplantı, konuşmaların ardından sorun, öneri ve çözüm değerlendirmeleriyle devam etti.

Naci Görür: “Halkımızı deprem bilinci ile eğitirsek o kenti depreme güvenli ve hazır hale getirmiş oluruz”

Yaptığı sunumda beklenen Marmara Depremi’nin özellikle Avrupa yakasını çok derinden etkileyeceğinin altını çizen Naci görür şunları kaydetti: 

Kentsel dönüşüm kenti deprem odaklı ve güvenli hale getirmek demektir. Şayet tarihi kent yapmak istiyorsak tarihi yapıların yanlarında ve çevre civarlarında bulunan gereksiz yapıları kaldırmamız gerekir. Bu yolla tarihi kentler inşa edebiliriz. Yerel yönetimler kenti afet ve riski yönetimine hazır hale getirmek için eğitimler almalı ve emek sarf etmelidir. Halkımızı deprem bilinci ile eğitirsek o kenti depreme güvenli ve hazır hale getirmiş oluruz.  Deprem ekonomik bir felakettir şayet önlem alınmazsa beklenen bu deprem Türkiye’yi derinden etkileyecektir.

AVBEL Başkanı Gökşin, “Şirketimiz halkın ayağına giderek çalışmalar yürütmektedir”

Görür’ün ardından Avcılar’da başlayan kentsel yenilenme hareketi sürecinde vatandaşa rehberlik etmek, süreci en güvenilir ve hızlı şekilde ilerlemesini sağlamak amacı ile kurulan Avcılar Belediyesi iştirak şirketi AVBEL’in Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gökşin sunum yaptı. Halk, alt yapı, çevre ve yapı stoku maddelerini dikkate alarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirten Gökşin, “Şirketimiz halkın ayağına giderek çalışmalar yürütmektedir.” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar Belediyesi'nden Atık Yağ Kampanyası
Avcılar Belediyesi'nden Atık Yağ Kampanyası
Yeşilket’in Kaderi Değişiyor: İmar Kapıda
Yeşilket’in Kaderi Değişiyor: İmar Kapıda
Avcılar Belediyesi, 86 Yaşındaki Kadının İmdadına Yetişti
Avcılar Belediyesi, 86 Yaşındaki Kadının İmdadına Yetişti
Hançerli Bir Projesini Daha Hayata Geçiriyor : Firüzkoy Çocukevine Daha Kavuşuyor
Hançerli Bir Projesini Daha Hayata Geçiriyor : Firüzkoy Çocukevine Daha Kavuşuyor
Avcılar Halkı Plajlarına Kavuşuyor
Avcılar Halkı Plajlarına Kavuşuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169