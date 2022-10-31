Cumhuriyet’in 99. Yılı Avcılar’da Coşkuyla Kutlandı

Avcılar’da Cumhuriyet Haftası Etkinlikleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği “Cumhuriyet Haftası” etkinlikleriyle kutlandı. Çocuklar için masal dinletilerinden tiyatrolara, konserlerden mahallelerde düzenlenen bando kortejlerine kadar bir çok etkinlikte buluşan Avcılarlılar en büyük bayramın 99. yılını coşkuyla kutladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Avcılar’da 29 Ekim

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hükümet Konağı ve Atatürk Parkı’nda düzenlenen resmi çelenk törenleri ile başladı. Avcılar Firuzköy Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen resmi törenin ardından Merkez Mahallesi Halide Edip Adıvar Parkı’nda buluşan coşkun kitle Avcılar Meydan’da düzenlenen halk konserinde fener alayı düzenledi.

Sertab Erener’e sevgi seli

Gün boyu Avcılar’ın dört bir yanında düzenlenen etkinlikler Avcılar Meydan’da düzenlenen büyük konserle devam etti. 7’den 70’e herkesin sevgilisi Sertab Erener’in sahne aldığı geceye katılan binlerce vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.



“ Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun”

Konser’de bir konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “ Cumhuriyet Bayramınız, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyeti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Atatürk’ün dediği gibi; “Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları kurdu ve siz gençlere emanet etti. Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmaya var mıyız? (Coşkulu bir sesle vatandaşlar; Evet!). Bundan 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk sizin sahip çıkacağınızı, koruyacağınızı ve güçlendireceğinizi biliyordu ve sizlere emanet etti. Bende sizlere çok güveniyorum. Bu yıl burada bir çok coşkuyu yaşadık. Bir çok güzelliği yaşadık söz bu meydan ve Avcılar daha büyük güzelliklere doyacak hazır olun. Bu gün Sertab Erener bizimle ve ilerleyen zamanlarda yine coşkuyla heyecanla büyük mutluluklar etkinlikler gerçekleştireceğiz.”dedi.



“ İ yi ki Cumhuriyet var! Yaşasın Cumhuriyet!”



Konsere katılan vatandaşların büyük bir coşkuyla destek bulan konuşmasına devam eden Hançerli; Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimse si , Cumhuriyet Anadolu’da bir köy çocuğunun, bir çiftti çocuğu Turan Hançerli’nin Avcılar Belediye Başkanı olmasını sağlayan şey. Cumhuriyet sizlerin bu ülkenin yönetiminde bir gün yer alma, bu ülkeyi yönetme ihtimali ve şansını sağlayan, Ve özellikle Cumhuriyet bugün kız arkadaşlarımızın, kadınların, annelerin burada yan yana iç içe birlikte coşmamızı, eğlenmemizi sağlayan değerdir. İyi ki Cumhuriyet var! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet!” Alan hınca hınç dolmuş. Avcılar’a ve Cumhuriyete sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle saygıyla bu ülke büyüyecek ve güçlenecek. Ve Özellikle siz gençlere söz veriyorum. Bu ülkeden hiçbir genç başka gitmek istemeyeceği çok güzel günler yakın ve gelecek arkadaşlar . Böyle bir Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında demokrasiyi, insan haklarını ve eşitliği bu ülkede egemen kılacağız” dedi.

