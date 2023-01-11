Başkan Hançerli,Avcılar'ın Hakkını Aramaya Devam Ediyor: Sıfır Faizli Finansmana Dayalı Kentsel Dönüşüm Projesi İBB Gündeminde

*İBB’de Deprem Özel Gündemi*

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Avcılar Belediyesi tarafından geliştirilen ve 3 yıl içerisinde tüm Türkiye’de 1 milyon konutun yenilenmesini kolaylaştıracak “Sıfır Faizli Finansmana Dayalı Kentsel Dönüşüm Projesi’ni gündemine aldı. Deprem gündemiyle bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 2023 yılının ocak ayı ikinci toplantısında söz alan projenin mimarı Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; İstanbul’daki riskli yapıların hızlı ve güvenli bir biçimde yenileyebilecek ‘Sıfır Faizli Finansmana Dayalı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin detaylarını paylaştı. Deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan Hançerli meclis üyelerine seslenerek destek istedi.

*“Çözüm: Sıfır faizli finansmana dayalı dönüşüm modeli”* *“Yan yana gelelim bu konuyu çözelim”*

Yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarıyla adından sık sık söz ettiren Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli konuşmasında özetle şunlara değindi:

*“Deprem meselesi tam da siyasetin konusudur”*

Riskli binaların yenilenmesi konusu herkesin kabul ettiği, herkesin üzerinde mutabık kaldığı çok önemli bir konu. Bu konuda gerçek çözüm üretmek noktasında herkes istekli gözüküyor ve konuşmalardan anlaşıldığı üzere adeta yarışıyoruz. Ben bu konuda “siyaset üstü” ya da “siyaseti karıştırmayalım” denince rahatsız oluyorum, çünkü ne zaman bu iş siyaset üstü siyaseti karıştırmayalım dense orada çözüm çıkmıyor. Tıpkı deprem meselesinde, tıpkı engellilik meselesinde, tıpkı işsizlik meselesinde olduğu gibi.... Bu konu siyasetin konusu, hangi siyasetin; halktan yana siyasetin, halkçı siyasetin ve gerçek çözüm üreten siyasetin konusu. Eğer halktan yana halkın sorunlarına çözüm üretecek siyasette varsanız birleşelim, yan yana gelelim bu konuyu çözelim.

*“Ülke için deprem milli güvenlik sorunu”*

Türkiye’de deprem sanki 1999 yılındaki depremle öğrendik halbuki Koca Sinan , Mimar Sinan bu kadim topraklarda eserlerini yaparken depremi dikkate alıyor hatta seli dikkate alıyordu ve dikkate almış olması nedeniyle de yaptığı eserler dimdik ayakta. Depremle ilgili kaygılarımız korkularımız giderilebilir, çözebiliriz. Çözüm 1000 yıl önce vardı sadece bilimi dikkate alacağız, halktan yana gerçek sorunları çözmekten yana siyaset siyaset yapmakta politika üretmekte mutabık olacağız. Depremin sadece binlerce insanın ölümü ile sonuçlanacak bir etkisi olmadığından da mutabıkız. Ülke için deprem milli güvenlik sorunu bunda da mutabıkız.”

*“Yeni konut yapmak riskli konutları ortadan kaldırmaz”*

Yeni konut yapmakla riskli konutu yenilemek birbirinden ayrı şeyler, yeni konut yapmak otomatik olarak riskli komutları ortadan kaldırmaz. Nereden çıkarttınız başkan diyebilirsiniz, cevap yıl 1999 İstanbul’da 10 milyon insan yaşıyor. Yani 99’dan sonra yaptığınız yeni yapılara 6 milyon insan daha geldi . Ekonomik durumu biraz daha iyi olanlar riskli konutlardan taşınıp güvenli konutlara yerleştiler, ekonomik durumu daha iyi olanlar kendilerini kurtardılar, ekonomik durumu iyi olmayanlar daha yoksul olanlarla ilgilenmiyor muyuz daha yoksul olanlarla aynı sayıda neredeyse aynı sayıda insan riskli konutlarda yaşıyor. Özellikle İstanbul’da yeni konut yapmakla eski konutları riskli konutları yıkıp güvenli konut yuva yapmak başka şeyler birbirinden ayrı şeyler. Bunu bağıra bağıra söylüyoruz ama bizi henüz duyan yok. Bir tehlike daha var oda şu yeni konutlar yaptıkça bugün konuştuk İstanbul’un su sorunu var Melenle ilgili ben de yaptık çok güzel şeyler yaptık ama çatlamış sıkıntılar var bu kadar uzak yerlerden su taşımak zor bu kente daha büyük eziyet etmeyelim. Daha fazla nüfus getirmeyelim dolayısıyla yeni konut yapmak yerine riskli konutları yenilemek lazım.

*“Bu finansman modelinin bütçeye maliyeti yok”*

Bir yılı aşkın süredir bir şey söylüyoruz herkese ulusal televizyonlarda anlattık, burada anlattık, Türkiye’nin dört bir yanında anlattık. Bu meselenin Sıfır maliyetli finansman‘a dayalı kentsel dönüşümden başka da çözüm yoktur dedik. Devletimize de maliyeti yok, bütçeye hazineye de maliyeti yok. Nasıl yani dediler. Bu yenilenme sürecinden bütçeye yani orada verdiğiniz destek devletimize geri dönecek başka bir yere gitmeyecek ama yapılmadı. 1.5 yıldır yapılmadı ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 50 numaralı madde ile dedi ki evet merkezi yönetim yapmadı merkezi yönetim yapmıyor ama bütçemden ben ayıracağım ben yapacağım. Sıfır faizli finansmanı kime vereceğim yoksula vereceğim, kime vereceğim 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapıya vereceğim dedi. İşte bu meclisin gündeminde. Üç madde var dün komisyona sevk edildi hadi bekletmeyelim.

*“Yerinde dönüşümü kabul etmeyen bir anlayış olamaz”*

Bu ülkede ev dediğimiz yuva dediğimiz şeyi üç şeyle tarif ederiz ev huzur dur ev sıcaklıktır ev güvendir. işte evlerimize halkın evlerine sıcaklığı güvenli getirmenin üç temel ilkesi var üç ilkeyi kabul eder bu üç ilkeyi uygulamaya geçirirsek bu mesele hızlı bir şekilde çözülür. Uzlaşmayla kentsel dönüşüm yapacaksınız vatandaşın evine zorla polisle zabıtayla jandarmayla tahliye etmeyeceksiniz uzlaşmayla yapacaksınız. Kentsel dönüşümü yerinde yapacaksınız. Bu ülkede hemşehrilerimiz derki ev alma komşu al. İnsanları ilçeden ilçeye sürünmeyecek. Hızlı olacak siz hızlı yapacaksınız. Ben bir oylama yapmak istiyorum bu ilkeleri kabul edenler el kaldırsın bu ilkeleri kabul etmeyenler el kaldırsın, ya yerinde dönüşümü kabul etmeyen bir anlayışla kentsel dönüşüm yerine dönüşümü kabul etmemekte uzlaşmayla kentsel dönüşümü yapmayı kabul etmemekte olur mu sayın başkan.

*“Avcılar'da 20 bin insan yeni konutlarında yaşıyor”*