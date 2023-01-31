Başkan Hançerli'ye Girişimcilik Ödülü

GELECEK İNOVASYONDA

Ödülünü İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak’tan alan Hançerli; Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezimizde Üniversitemiz ile ortaklaşa kıymetli ve değerli bir program gerçekleştiriyoruz.

Ön kuluçka programımızla Girişimcilerimizin desteklenmesi, mesleki gelişimlerin maksimum seviye çıkması konusunda tüm paydaşlarımızla birlikte merkezimizi efektif kullanarak dijital dönüşümün gerçekleşmesini hedefliyoruz.

Entertech İstanbul Teknokent ile projelerimizde ortaklaşa çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Hançerli; bu ödülü komşularım adına alıyorum dedi.

Kaynak: İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)