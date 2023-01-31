banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.976,55
ALTIN
1.167,04
DOLAR
18,82
STERLİN
23,19
EURO
20,44
Malatyalı Okul Müdürleri İle Bir Araya Geldiler (VİDEOLU)
Son Dakika
Malatyalı Okul Müdürleri İle Bir...
Başkan Hançerli'ye Girişimcilik Ödülü
Başkan Hançerli'ye Girişimcilik Ödülü
İmamoğlu : Siyaset Sandıkta Bitti, Esas Olan Halka Hizmettir Dedi
İmamoğlu : Siyaset Sandıkta Bitti,...
Lozan Mübadilleri Yüzüncü Yılında Sarıyer Anıldı
Son Dakika
Lozan Mübadilleri Yüzüncü Yılında Sarıyer...

Başkan Hançerli'ye Girişimcilik Ödülü

Entertech İstanbul Teknokent tarafından düzenlenen yılın enleri ödülleri sahiplerini buldu. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’de Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon merkezi ile Teknokent arasında yapılan ortak projeler kapsamında girişimcilik partneri ödülünü aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ocak 2023 Salı 13:04
Başkan Hançerli'ye Girişimcilik Ödülü
banner171
GELECEK İNOVASYONDA
Ödülünü İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak’tan alan Hançerli; Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezimizde Üniversitemiz ile ortaklaşa kıymetli ve değerli bir program gerçekleştiriyoruz.
Ön kuluçka programımızla Girişimcilerimizin desteklenmesi, mesleki gelişimlerin maksimum seviye çıkması konusunda tüm paydaşlarımızla birlikte merkezimizi efektif kullanarak dijital dönüşümün gerçekleşmesini hedefliyoruz.
Entertech İstanbul Teknokent ile projelerimizde ortaklaşa çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Hançerli; bu ödülü komşularım adına alıyorum dedi.

Kaynak: İstabul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, 6’ncı Kent Lokantası'nı Avcılar'da Açtı
İBB, 6’ncı Kent Lokantası'nı Avcılar'da Açtı
Başkan Hançerli,Avcılar'ın Hakkını Aramaya Devam Ediyor: Sıfır Faizli Finansmana Dayalı Kentsel Dönüşüm Projesi İBB Gündeminde
Başkan Hançerli,Avcılar'ın Hakkını Aramaya Devam Ediyor: Sıfır Faizli Finansmana Dayalı Kentsel Dönüşüm Projesi İBB Gündeminde
Kılıçdaroğlu Avcılar Modelini Yerinde İnceledi
Kılıçdaroğlu Avcılar Modelini Yerinde İnceledi
Avcılar Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü
Avcılar Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü
Cumhuriyet’in 99. Yılı Avcılar’da Coşkuyla Kutlandı
Cumhuriyet’in 99. Yılı Avcılar’da Coşkuyla Kutlandı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169