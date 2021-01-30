Başkan Hançerli'nin Çabaları Sonucu Kentsel Dönüşümde KDV Yüzde 18 den % 1'e düştü

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KDV YÜZDE 18’DEN YÜZDE 1’E DÜŞTÜ

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı yüzde 1'e indirilmiş oldu.

“Avcılar Modeli” ismini verdiği proje ile kentteki riskli binaların yerinde, güvenli ve hızlı dönüşümü için imar plan değişikliğinden malikler arası uzlaşmaya kadar çözüm odaklı birçok adım atan Hançerli, KDV sorunu için de üst düzey bürokratlarla görüşmeler yaptı. Hançerli; Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere milletvekili ve alanında uzman akademisyenlerle yazılı ve yüz yüze görüşmelerde bulundu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli şunları söyledi:

“İnsan hayatının önemli olduğu yerde KDV’nin olması doğru değildi”

Seçildiğim günden itibaren Avcılarlı komşularımın yaşadığı riskli ve güvensiz yapılarını yenileyerek dayanıklı ve güvenli bir kent inşaa etmek için gece gündüz çalışmalar yürütüyorum. Kentsel dönüşüm 20 yılı aşkın bir süredir çözemediğimiz bir problem. Bugün resmi gazetede yayınlanan kararname ile binalarını yenilemek isteyen yurttaşlarımız artık yüzde 18 KDV yükünden kurtulmuş oldular. Vergi yükünden kurtulmuş oldular. İnsan hayatının önemli olduğu yerde KDV’nin olması doğru değildi, bu yanlıştan dönüldü. Uzun süredir bu çalışmayı yürütüyoruz. Sonunda başardık, sonunda kararname yayınlandı. Oldukça mutluyum.

“Milletvekillilerimiz ve Bakanlarımızla görüşmeler yaptık”

Yaklaşık 6 ay önce mali müşavirlerle, uzmanlarla, hukukçularla ve kendi bünyemizdeki arkadaşlarla bu yanlışı tespit ettik. TBMM nezdindeki tüm milletvekillerimizle irtibat kurduk. Çevre ve Maliye Bakanlıkları nezdinde görüşmeler yaptık. Cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalıştık. Çok uzun meşakkatli bir çalışma oldu. Tabandan, halktan gelen tüm Türkiye’nin ortak noktada birleştiği ve talep ettiği bir konu nihayetinde başarı ile sonuçlandı. Birlik, beraberlik olumlu bir sonuç verdi. Bu sayede kentsel dönüşüm daha hızlı daha rahat yapılabilecek.

“Daha yapılacaklar var”

Kentsel dönüşüm için kredi çekmek isteyen yurttaşlarımız için bugün kredi miktarı 125 bin lira. Bu miktar düşük, bakanlığımızın bir açıklaması oldu, 200 bin lira olacak dendi. 200 bin lira olması oldukça yararlı olur. Bir de faiz destek oranı oldukça düşük. 0.30-0.40 olarak uygulanıyor. Bugün yükselen faiz ortamında 0,30’luk 0,40’lık devlet desteği yetersiz kalıyor. Faiz desteğinin de biraz daha iyileştirilmesi durumunda güvenli konutlara ulaşmak, güvenliği sağlamak, dayanıklı kentler inşa etmenin daha da kolaylaşacağını biliyoruz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)