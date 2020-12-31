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Başkan Hançerli'den Yeni Yıl Mesajı

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. “2021 yılında içimizde büyüteceğimiz umudun geleceğimiz olması temennisi ve herkes için daha özgür, daha adil, daha eşit bir dünya olacağı inancımla yeni yılınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dilerim.” diyen Başkan Hançerli, mesajında 2020 yılının tüm insanlık adına zorlu sınavlarla dolu bir yıl olduğunu belirterek koronavirüs nedeniyle karşılaşılan sorunları azim, kararlılık ve birlikten gelen güçle çözüme kavuşturmayı başardıklarının dikkat çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Aralık 2020 Perşembe 14:00
Başkan Hançerli'den Yeni Yıl Mesajı
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Başkan Hançerli’nin mesajı şöyle;

“Tüm insanlık adına zorlu sınavlarla dolu olan geride bıraktığımız yılda; sanattan sağlığa, altyapı çalışmalarından ihtiyaç sahibi komşularımızın sosyal destek hizmetlerine kadar her alanda önümüze çıkan tüm sorunları azim, kararlılık ve birlikten gelen güçle çözüme kavuşturmayı başardık. Dayanışmayı, sevgiyi büyüttük. 2021 yılında da hedeflerimize ve ötesine yürüyüşümüz aynı kararlılıkla devam edecek, birlikte çok daha güzel işler başaracağız.

Bir kent için en iyisini içinde yaşayanlar bilir. Avcılar bizim yuvamız, ailemiz, yarınımız. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden itibaren yalnızca bugünü değil,  Avcılar’ın elli yıl sonrasını öngören çalışmalar başlattık. İsrafın önüne geçtik, halkın parasını halk için harcadık, kaynakları etkin ve verimli kullandık. Çözüm üreten, hayat kurtaran, yaşamı kolaylaştıran projeleri birlikte değerlendirdik, birlikte hayata geçirdik. Kentimizin havasını, suyunu, toprağını koruduk, yeşil alanlarımızın sayısını artırdık. Demokratik, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile kimseyi geride bırakmadan 448 bin Avcılarlı ile el ele adil, geleceğe güvenle bakan, güvenli, mutlu bir Avcılar için çalıştık.

Bize inandığınız ve güç verdiğiniz için teşekkür ederim.

İçimizde büyüteceğimiz umudun geleceğimiz olması temennisi ve herkes için daha özgür, daha adil, daha eşit bir dünya inancımla yeni yılınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dilerim.”

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